„Wenn ich jetzt sterben müsste, wäre es nicht schlimm. Ich bin ja schon im Paradies!“ Das rief ein Mitglied der Partnergemeinde aus dem walisischen Rhondda Cynon Taf während eines gemeinsamen Mittagessens mit den Ravensburger Gastgebern von „Die Brückenbauer“. Gemeint war neben dem Essen wohl vor allem die wunderschöne oberschwäbische Landschaft mit dem mittelalterlichen Juwel Ravensburg.

Der Ravensburger Städtepartnerschaftsverein unterhält Partnerschaftsbeziehungen zu Montélimar in Frankreich, Rivoli in Italien, Rhondda Cynon Taf in Wales, Varazdin in Kroatien, Moillet del Vallès in Spanien sowie Coswig in Sachsen und ‐ derzeit eingeschränkt ‐ zu Brest in Belarus. Nun stehen zwei Jubiläen an: 40 Jahre Partnerschaft mit Rivoli und 30 Jahre mit Rhondda Cynon Taf. Vorsitzende des Vereins ist Claudia Maas-Holzhause.

Städtepartnerschaften ermöglichen auf unterschiedliche Weise ein Kennenlernen von Land und Leuten. Im Vordergrund steht stets der Schüler- und Jugendaustausch, aber auch das Engagement von Vereinen im Bereich von Sport, Kultur, Natur oder von kirchlichen Organisationen. Alles begann 1964 mit der Städtepartnerschaft zwischen Ravensburg und Montélimar. Man wollte die deutsch-französische Freundschaft wiederbeleben und den Europagedanken stärken. Über Montélimar entstand dann die Beziehung zu Rivoli, die mit der Gründung der Partnerschaft im Jahr 1983 gefestigt wurde.

Alles für die junge Freundschaft

Bald setzten sich Ravensburger Gymnasien, die Humpisschule, das Institut für Soziale Berufe, aber auch der Oratorienchor und vor allem die Musikschule für die neu entstandene Städtefreundschaft ein. Auch Feuerwehr und Sportvereine engagierten sich bei Einladungen oder Besuchen. Die Partner in Rivoli, der attraktiven Stadt im Turiner Speckgürtel, taten ebenfalls alles, um die junge Freundschaft zu vertiefen. Bei einer der Bürgerreisen nach Rivoli öffnete das dortige Kunstmuseum für die Ravensburger Gäste extra seine Pforten. „Wenn Ravensburg kommt, machen wir auf“, hieß es da.

Seit 2019 ist Silke Pfaller, Leiterin der Volkshochschule Ravensburg, Ansprechpartnerin des Rivoli-Freundeskreises. Sie setzte sich für Erasmus-Kooperationen (EU-Programm zur Bildungsförderung) im Bereich der Erwachsenenbildung ein und ermöglichte so den Austausch von Lehrenden aus Ravensburg mit der Unitre in Rivoli und der université populaire in Montélimar.

Schwieriger Anfang 1993

Margitta Bohn kam über eine Reise des Seniorentreffs nach Rhondda Cynon Taf zu ihrem Job als Ansprechpartnerin des walisischen Freundeskreises. Sie berichtet vom großen Einsatz des damaligen Oberbürgermeisters Hermann Vogler für die zunächst wenig attraktive Stadt in Wales, die früher vom Kohleabbau geprägt und aus der Zusammenlegung von drei Tälern entstanden war. Der Anfang 1993 sei schwierig gewesen, erzählt sie. Bald aber setzten sich vor allem Schulen, besonders das Klösterle, aber auch die Musikschule, der Männerchor in Eschach und die Soroptimisten für den Austausch ein. Die Leitlinie auch hier: „Menschen, die sich früher bekriegten, sollen sich heute treffen!“

Trotz komplizierter Anreise und der besonderen Sprache der Waliser waren diese Treffen immer interessant und reizvoll. Eingeladen zum Rutenfest in Ravensburg saßen einmal Gäste aus Rhondda Cynon Taf auf der Zuschauerbühne hinter Oberbürgermeister Daniel Rapp. Alle empfanden das als große Ehre und genossen die wunderbare Kulisse. Als sie sich dann hinter den Stadtoberen in den Festzug einreihten und der Oberbürgermeister einer Engländerin ein paar Rosen zum Verteilen reichte, war sie im Glück: „Ich warf Rosen in die Zuschauer und fühlte mich wie die Queen!“, soll sie begeistert erzählt haben.

Der Brexit veränderte viel

Leider habe der Brexit Vieles verändert. Er wirkte demotivierend auf die Mitglieder der Freundesgruppe. England ist nicht mehr im Erasmus-Programm, Schüler brauchen einen Reisepass, die Gruppe überaltert. Der Brexit war für viele Waliser der schlimmste Tag im Leben, wie sie erzählen. Doch Margitta Bohn krempelt die Ärmel hoch:

Jetzt erst recht! Wir wurden immer so toll aufgenommen. Die Waliser sind so freundliche Menschen, gesellig, lebhaft und kontaktfreudig. Und sie haben gute Chöre. Margitta Bohn

Sie ist dabei, neue Kontakte zu knüpfen über eine Wandergruppe 50 plus. Im Juni kommen die Wanderer aus Wales zum Wandern und Sightseeing nach Ravensburg.

Bohn und alle Ansprechpartner der anderen Freundeskreise würden sich über neue Vereinsmitglieder sehr freuen. Aber auch ohne Mitgliedschaft hat jeder Ravensburger und jede Ravensburgerin die Möglichkeit, durch Aufnahme von privaten Gästen aus den Partnergemeinden oder durch die Teilnahme an Bürgerreisen einen kleinen Beitrag für ein geeintes Europa zu leisten. Ein Ziel, dem sich die Brückenbauer seit Jahrzehnten verpflichtet fühlen, ein Ziel, das nichts an Bedeutung verloren hat. Der an jedem ersten Dienstag im Monat um 18 Uhr stattfindende Stammtisch im Restaurant „Fiaker“, bietet eine gute Möglichkeit, bei den Brückenbauern einmal reinzuschnuppern.

Zwei Plätze werden eingeweiht

Zwischen dem 22. und 24. September feiern die Brückenbauer die beiden Jubiläen zusammen mit Gästen aus den Partnergemeinden. Höhepunkte sind dabei die Feierstunde mit Oberbürgermeister Daniel Rapp im Rathaus am 23. September um 14.30 Uhr und das große Bürgerfest in der Mensa der Gymnasien um 19 Uhr. Außerdem werden zwei Plätze feierlich eingeweiht, der „Mollet del Vallès Platz“ vor dem städtischen Archiv und der „Waliser Park“ in der Grünanlage Weißenauer Straße. Nähere Infos über [email protected] oder unter Telefon 0751/17760.