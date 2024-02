Wenn Menschen häufiger mit dem Bus fahren sollen statt mit dem Auto, dann müssen Strecken, Zeiten und Haltestellen möglichst passgenau auf die Bedürfnisse der Fahrgäste zugeschnitten werden. Die Städte und Gemeinden im Mittleren Schussental sind sich einig, dass das nur funktionieren kann, wenn die Kommunen selbst das Steuerrad in der Hand haben. Die Organisation des ÖPNV in Ravensburg, Weingarten, Baienfurt und Baindt soll deshalb von 2027 an in den Rathäusern erfolgen.

Mit einem Vertrag wird der bisherige Stadtbus Ravensburg-Weingarten in einem geplanten kommunalen ÖPNV neu geregelt. Der Ravensburger Gemeinderat soll am Montag in seiner öffentlichen Sitzung (ab 16 Uhr) zustimmen. Grundlage ist ein entsprechender Beschluss im Gemeindeverband Mittleres Schussental aus dem November 2023, der ein Bestandteil des sogenannten Klimamobilitätsplans ist.

Ein kommunales Unternehmen

Aktuell ist die Stadtbus Ravensburg-Weingarten GmbH ein Zusammenschluss lokaler privater Verkehrsunternehmen, der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (RVV) sowie der Stadtwerke Weingarten, beides Eigenbetriebe der Städte. Das wird sich spätestens in drei Jahren ändern: Dann soll die „Stadtbus GmbH“ ein rein kommunales Verkehrsunternehmen werden, das auch operativ tätig ist, wie es im Vertrag heißt. Das bedeutet, dass die vier beteiligten Städte und Gemeinden die Verkehrsleistungen zu einem „relevanten Anteil“ selbst erbringen.

Derzeit tun das Subunternehmer und weitere private Verkehrsunternehmen. Diese können die hochgesteckten Ziele der Kommunen zum Klimaschutz nicht erfüllen - weil sie zuerst wirtschaftlich arbeiten müssen. Die zeitnahe Anschaffung von E-Bussen im großen Stil ist für viele Unternehmen beispielsweise unrealistisch, wie es in einer Sitzungsvorlage heißt.

Eine komplett neue Buslinie

Die Kommunen wollen und müssen für diese zusätzlichen Aufgaben Stellen im Busverkehr schaffen, werden teilweise aber auch Leistungen weiter vergeben. Das sei notwendig, weil das Angebot insgesamt erweitert werden soll. Das Verkehrskonzept wird laut Plan dann stufenweise bis 2030 umgesetzt. Konkret soll im ersten Schritt bei der Bus-Linie 1 (Baindt-Weingarten-Ravensburg-Schmalegg) die Takte deutlich verdichtet werden. Die Linie 5 (Baienfurt-Schacherösch-Weingarten- Ravensburg Bahnhof) soll über eine neue Route geführt werden. Und zusätzlich wollen die Kommunen eine neue Linie 2 einführen.

Die Städte und Gemeinden können künftig dann auch an anderen Stellen frei über die Fahrpläne entscheiden. Mit neuen Stationen, die die Busse anfahren, könne man kurzfristig auch auf städtebauliche Entwicklungen reagieren.

Kosten werden aufgeteilt

Finanziert wird das über eine Kostenverteilung zwischen den Partnern, die sich aus der Anzahl der Abfahrten pro Haltestelle und der Einwohnerzahl der Kommunen ergibt. Auf Ravensburg kommen dadurch 59 Prozent der Kosten zu, Weingarten übernimmt rund 28 Prozent, Baienfurt und Baindt übernehmen den Rest. Der Landkreis hat einen Zuschuss zugesagt. An Ravensburg blieben damit in Stufe 1 rund 1,23 Millionen Euro hängen.