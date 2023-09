Einen neuen Kinderspielplatz für die Saison 2024 im Ravensburger Flappachbad fordert Stadtrat Andreas Reck (Freie Wähler) in einem Antrag an Oberbürgermeister Daniel Rapp. Der vorhandene Spielplatz, das sogenannte Piratenschiff, sei sehr in die Jahre gekommen, „nicht funktional und leider auch beschädigt“, was gefährlich sein könnte, argumentiert der Stadtrat. Zudem befinde er sich in der prallen Sonne.

Vorschlag: Verlegen des Spielplatzes

Reck schlägt vor, entweder den Spielplatz am bisherigen Ort zu verbessern oder in Richtung des Haupteingang des Bads zu verlegen. Am besten mit einer guten Beschattung, zum Beispiel durch Sonnensegel. Diese seien ohnehin auch am Kinder-Sandstrand in einem schlechten Zustand und müssten erneuert werden, sagt er.

Aufgrund des zeitlichen Vorlaufs bei Baufirmen sollte, so Andreas Reck, alsbald über eine Erneuerung des Spielplatzes im Fläppe entschieden werden.