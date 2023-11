Stadt und Sportverband ehren erfolgreiche Sportler

Erfolgreiche Ravensburger Sportler werden am Freitag, 1. März, für ihre Leistungen im Jahr 2023 im Konzerthaus Ravensburg geehrt. Die Sportler mussten sich auf nationaler und internationaler Ebene (bei deutschen und internationalen Meisterschaften) unter den ersten Zehn oder auf regionaler Ebene (Württembergische, Baden-Württembergische und Süddeutsche Meisterschaften) unter den ersten Drei platzieren. Es können sich Athleten melden, die entweder für einen Ravensburger Sportverein antreten oder in Ravensburg wohnen, aber für einen anderen Verein an den Start gehen. Im Rahmen der Sportlerehrung werden auch wieder ehrenamtliche Übungsleiter mit besonderem Engagement ausgezeichnet, die sich um den Sport verdient gemacht haben. Anmeldungen nimmt das Amt für Bildung, Soziales und Sport der Stadt Ravensburg per Email an [email protected] bis zum 17. Dezember entgegen.