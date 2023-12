Die im Mai eingeführten Parkgebühren auf den zuvor kostenlosen Plätzen auf der Kuppelnau in der Ravensburger Nordstadt finden zunehmend Akzeptanz bei den Autofahrern. An ein paar Stellen will die Stadt dennoch nachbessern. Am Preis fürs Abstellen der Fahrzeuge ändert sich dadurch aber nichts.

Josef Haag ist Anwohner und einer der beiden Sprecher der Agendagruppe Nordstadt. Beim jüngsten Treffen der Bürgerinitiativen sagte er: „Die Parkplatzbewirtschaftung auf dem Scheffelplatz und dem Bechtergarten wird von Autofahrern immer mehr angenommen.“ Dadurch habe sich der Parksuchverkehr im Quartier reduziert, was vor allem die Nachbarn entlaste. Dennoch monierte Haag: „Die Einfahrten zu den Parkflächen sind zu eng.“

Einfahrten sind zu schmal

Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp widersprach dieser Kritik nicht. Vor allem die Einfahrt auf den Parkplatz gegenüber des EBZ-Geländes sei zu schmal; dort werde eine Nachbesserung erfolgen.

Seit Mai ist das Parken auf den rund 650 Stellplätzen der Kuppelnau nicht mehr kostenlos. Der Tagestarif liegt bei vier Euro, die Monatskarte bei 48 Euro. Nach der nicht unumstrittenen Entscheidung des Gemeinderats im vergangenen Jahr wurden auch die Zufahrten zum Scheffelplatz und Bechtergarten reduziert. Das führte offenbar aber zu Problemen, die nun behoben werden sollen.

Parkrecht für Anwohner auf der Kuppelnau?

OB Rapp überraschte beim Treffen der Agendagruppen mit dem Vorschlag, die Anwohner der Nordstadt könnten künftig auch mit ihrem Anwohnerparkausweis auf den beiden Plätzen ihr Auto abstellen, das sei zumindest eine Option. Protest gab es dafür umgehend von Stadträtin Maria Weithmann (Grüne). Von so einer Idee habe sie noch nie gehört, sagte sie. Und: „Was wird mit so einer Aussage ausgelöst?“ Das übergeordnete Ziel sei doch, das Ravensburger Klimaprogramm umzusetzen und Stellplätze zu reduzieren.

Daniel Rapp ruderte umgehend zurück. Natürlich seien seine Worte nur ein Vorschlag, kein Zusage. Ob man Anwohner auf der Kuppelnau eine bevorzugte Parkberechtigung zuerkenne, sei eine Entscheidung des Gemeinderats.

Hintergrund der Parkgebühren auf den beiden großen Stellplätzen in der Ravensburger Nordstadt ist, dadurch zur Mobilitätswende beizutragen und weniger Autos in die Stadt zu locken. Zudem plant die Verwaltung mit diesen Einnahmen den öffentlichen Nahverkehr sowie den städtischen Radverkehr auszubauen.