Stadt Ravensburg spart bei Kindern am Rutenfest

Seit Jahr und Tag erhalten alle Ravensburger Grundschülerinnen und Grundschüler von der Stadt am Rutenfest eine süße Brezel und eine Wurst im Wecken. 2023 gehen die meisten von ihnen hingegen leer aus.

Ohne nähere Erläuterung teilte die Stadt den Schulleitungen im Frühjahr mit, dass 2023 nur noch die Viertklässler eine süße Brezel sowie eine Marke für eine Rutenwurst (oder eine vegetarische Alternative) bekommen werden. Warum Erst–, Zweit– und Drittklässler entgegen der jahrzehntealten Tradition plötzlich keine Spende mehr erhalten, wurde in diesem Schreiben nicht ausgeführt.

RFK–Chef macht die Entscheidung traurig

Dieter Graf macht diese Entscheidung traurig.

Es ist sehr schade, an den Jüngsten zu sparen, die unsere Traditionen pflegen, sagt Dieter Graf

Er schätzt, rund 1900 Grundschüler seien von der Kürzung betroffen: „Die Rutenwurst ist eine jahrzehntealte Geste des Rats der Stadt und des Bürgermeisters an die Jugend.“ Nun werde das durch die Hintertür abgeschafft: „Dabei sind die Kosten dafür in der Summe relativ gering.“

Auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ sagt die Stadtverwaltung, bei der Entscheidung über Rutenbrezel und Rutenwurst gehe es nicht um eine Sparmaßnahme. Die Verteilung der Brezeln in den Grundschulen habe die Stadt vor „große logistische Herausforderungen gestellt“, sagt Stadt–Sprecher Timo Hartmann. Zudem seien sie von vielen Schülerinnen und Schülern gar nicht abgeholt worden, was zum Wegwerfen dieser Lebensmittel führte. Erst–, Zweit– und Drittklässler würden auch 2023 nicht leer ausgehen, weil sie nach dem Festzug ihre Springgaben erhalten.

Ex–Schulleiter hält städtische Argumente für Augenwischerei

Werner Duttle, ehemaliger Schulleiter am Bildungszentrum St. Konrad, reagiert auf derartige Aussagen mehr als verärgert. Die Argumente der Stadt empfindet er als Augenwischerei. In einem Schreiben an Oberbürgermeister Daniel Rapp führt er aus, dass es keine logistischen Probleme für die Stadt beim Verteilen der Brezeln geben könne, da die Schulhausmeister diese bei den Bäckereien selbst abholen oder die Bäcker sie direkt an die Bildungseinrichtungen liefern. Von Nicht–Abholen oder Lebensmittelverschwendung sei ihm niemals berichtet worden.

Zudem seien die Springgaben für die Grundschüler nach ihrer Teilnahme am Festzug keine Spende der Stadt, sondern kämen von privaten Unternehmen oder würden von der Rutenfestkommission gekauft.

Nach Aussage von Timo Hartmann war das Wegsparen von Rutenbrezel und Rutenwurst keine Entscheidung des Gemeinderats, sondern der Verwaltung, „weil der Ablauf aktuell nicht mehr anders zu organisieren war“. Die Bürgerschaft habe man im Vorfeld nicht informiert, weil dieses Thema „nicht im Fokus eines größeren öffentlichen Interesses“ gestanden habe.

Frage: Warum profitieren nur die Viertklässler?

Was Werner Duttle verwundert, ist die Tatsache, dass Viertklässler mit einer Gabe bedacht werden, die anderen Schüler aber nicht: „Wenn schon Sparen angesagt ist, dann bitte keine Ausnahmen. Das würde besser ankommen und verstanden werden als so eine einseitige Begünstigung. Das ist übrigens die mehrheitliche Meinung bei Lehrern und Lehrerinnen und Schulleitung des Bildungszentrums St. Konrad.“

Die Stadt entgegnet, die Viertklässler seien der Abschlussjahrgang der Grundschulen und aufgrund ihrer Zahl der logistische Aufwand bei der Verteilung von Brezeln und Wurstgutscheinen leichter darstellbar. Man wolle das Thema in der Zukunft, so Timo Hartmann, aber „nochmals betrachten“.