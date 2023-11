Nachdem es jede Menge Kritik am umgemodelten Wochenmarkt gehagelt hatte, hat die Stadt Ravensburg reagiert. Verwaltungsmitarbeiter und Gemeinderäte setzten sich mit Händlern, Kunden und einem externen Experten zusammen und nahmen das Thema unter die Lupe. Ergebnis: Das von vielen als zu rigide empfundene Standkonzept wird wieder aufgelockert.

Denn die Erkenntnis, dass es den Kunden am Samstagvormittag nicht nur ums Einkaufen, sondern auch ums Ambiente und das Miteinander-Schwatzen geht, hat sich durchgesetzt. Das bedeutet auch: Zumindest teilweise kommt die frühere Durchmischung der Stände zurück - schließlich war sie ein maßgeblicher Faktor der jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte des Ravensburger Wochenmarkts. Die Details.

Atmosphäre:

Nach Treffen im Juni und Oktober war sich die Gruppe einig: „Die Atmosphäre auf dem Wochenmarkt ist kein Selbstzweck, sondern wichtig.“ Folglich wurde sie zu einem der künftigen Leitziele auserkoren. Auch Imbiss-Stände sollen ihren Teil zur Stimmung beitragen, da „die soziale Dimension des Markts zur Begegnung nicht unterschätzt werden“ dürfe. Laut Bürgermeister Simon Blümcke sind zudem Stehtische vor dem Lederhaus geplant, an denen die Leute auch ohne was zu essen stehen und plaudern können. „Außerdem wollen wir das Thema Mehrweg angehen“, stellt Blümcke in Aussicht.

Durchmischung:

Viele Marktbesucher mokierten sich darüber, dass nach der Corona-Pandemie eine strikte Trennung der Branchen eingeführt und beispielsweise sämtliche Blumenhändler auf den Gespinstmarkt platziert wurden. In der Marktstraße fanden sich derweil „nur“ noch Obst und Gemüse. Das soll sich wieder ändern beziehungsweise durchlässig werden, „weil es der Laufkundschaft offenbar wichtig ist“, wie Blümcke erkannt hat. Zwei der momentan zwölf Blumenhändler werden daher vom Gespinstmarkt wegziehen.

Anordnung der Stände:

Auch da rudert die Stadt ein Stück weit zurück: Generell wird sich der Markt auch künftig in Markt- und Kirchstraße sowie auf dem Gespinstmarkt abspielen. In diverse Lücken sollen laut Patricia della Monica vom Stadtmarketing dann jeweils saisonale Stände integriert werden: „Dadurch wird es kompakter.“

Zudem gibt es eine entscheidende Neuerung: Ab Januar 2024 wird die Marktstraße im unteren Teil wieder auf beiden Seiten mit Ständen bestückt.

Wir reihen etwas dichter ‐ soweit es die Belange öffentliche Sicherheit erlauben, sagt Blümcke, auch wenn man keine Rolle rückwärts machen könne,

Sicherheit im Brandfall:

So mancher Kunde wünscht sich noch immer die gemütliche Enge in der samstäglichen Marktstraße zurück und kann nicht nachvollziehen, warum plötzlich Sicherheitsgründe dagegen sprechen sollen, auf beiden Seiten Marktstände aufzustellen. Der Ravensburger Feuerwehrkommandant Kai Willach sagt dazu: Zwar seien die Vorschriften dieselben, die Empfehlungen der Experten hingegen hätten sich nach etlichen Bränden auf Wochen- und Weihnachtsmärkten verändert. Und an die wolle er sich halten.

So seien die Stände selbst Brandlasten, zumal, wenn noch Gasheizungen drin sind, verdeutlicht Willach. Zudem erschwerten die vielen Menschen im Notfall das Durchkommen der Feuerwehr. An einem Samstagvormittag tummeln sich in der Altstadt locker zwischen 4000 und 5000 Leute, schätzt della Monica. Wobei es nicht damit getan sei, dass das Feuerwehrauto bis zu einer brennenden Wohnung durchkommt ‐ es müsse auch genug Platz sein, um etwa die Drehleiter abstützen und nach allen Seiten ausfahren zu können, betont Willach. Den Kompromiss, nur im unteren Teil der Marktstraße Stände zu erlauben, hält er für vertretbar.

Kontinuität:

Nachdem die Corona-Pandemie alles durcheinander gewirbelt hatte und die Marktbeschicker teilweise erst kurz vor knapp erfuhren, das sich ihr Standort mal wieder ändert, wird Kontinuität nun groß geschrieben. „Oberste Priorität hat für uns, Ruhe und Beständigkeit in das aktuelle Marktkonzept zu bringen“, versichert della Monica. Man versuche, auf die Wünsche der Beschicker einzugehen. In der Regel werden die Dauerstände einmal im Jahr vergeben. Für 2024 gibt es eine Liste mit Bewerbern, die ihre Waren ebenfalls auf den Ravensburger Wochenmarkt verkaufen wollen, so della Monica. Vom ersten Quartal kommenden Jahres an sollen die Baustellen weitgehend überstanden sein: „Dann können wir ein stabiles Standkonzept garantieren“, stellt Blümcke in Aussicht.

Beschicker:

„Super, dass die Stadt uns mit ins Boot geholt hat“, sagt etwa Thomas Eisele vom Stand der gleichnamigen Ostracher Metzgerei, der für die Gesprächsgruppe ausgelost wurde. Inzwischen sei die Stimmung sowohl unter seinen Kollegen als auch unter den Kunden wieder positiv. Das ist auf dem Wochenmarkt häufig zu hören. Auch wenn es offenbar immer noch vorkommt, dass Besucher bestimmte Stände nicht finden oder gleich gar nicht mehr nach Ravensburg kommen: Viele Stammkunden suchen so lange, bis sie ihren Apfel- oder Käsehändler gefunden haben. Eisele weiter: „Viele Kunden etwa aus Friedrichshafen beneiden Ravensburg um den tollen Markt.“

Kunden:

„Ich hatte kurz mal Angst, dass die Leute sich aus Spargründen vom Markt abwenden“, gesteht Mike Konrad, der als eingefleischter Marktgänger in der Gruppe mit dabei war. Dem sei aber nicht so, im Gegenteil: Viele Besucher schätzen seiner Beobachtung nach den Markt und dort insbesondere die persönliche Beratung.

Zielgruppe:

Obschon sich das Amt für Tourismus und Stadtmarketing um die Belange des Wochenmarktes kümmert, stellt Blümcke als Ergebnis der Gruppendiskussion klar: Schön, wenn auch Touristen den Markt mögen ‐ vor allem ist er aber für die Einheimischen da. Immerhin kommen 95 Prozent der Kunden aus Ravensburg und der Umgebung.

Hunde:

Sie dürfen aus hygienischen Gründen auch weiterhin nicht auf den Markt ‐ zumindest sollten sie sich von den Ständen fernhalten: „Wir bekräftigen das Verbot und kontrollieren es auch“, macht Blümcke deutlich. Erlaubt ist hingegen, sein Fahrrad über das Marktgelände zu schieben.