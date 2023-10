Angesichts der prekären Haushaltslage stoppt die Stadt Ravensburg ein Verkehrsprojekt und verschiebt ein anderes teilweise: Baubürgermeister Dirk Bastin teilte dem Technischen Ausschuss des Gemeinderats am Mittwochabend mit, dass der siebenmonatige Modellversuch zum klimagerechten Umbau der Karlstraße („Klimamobil“) nicht komme. Und auch aus Tempo 30 auf der B32 und der Gartenstraße im Rahmen des Lärmaktionsplanes wird erst einmal nichts ‐ zumindest nicht vor 2027.

Pilotversuch zu teuer und nicht zuschussfähig

Grund sind die hohen Kosten. Allein für den Modellversuch auf der Karlstraße, der ursprünglich schon im Sommer 2023 und dann im Frühjahr 2024 hätte stattfinden sollen, wäre eine siebenstellige Summe zusammengekommen, so Bastin. Ohne Zuschussmöglichkeiten. Das bedeutet aber nicht, dass die Umgestaltung der Karlstraße und die damit verbundene geänderte Verkehrsführung auf der Georgstraße gar nicht kommt. Denn anders als für den Modellversuch hat das Land Baden-Württemberg für die eigentliche Maßnahme einen hohen Zuschuss in Aussicht gestellt, der sich auf 75 Prozent der Gesamtkosten in Höhe von etwa 2 Millionen Euro belaufen könnte, also 1,5 Millionen Euro.

Wie mehrfach berichtet, plant die Stadt den klimagerechten Umbau der Karlstraße in eine Tempo-20-Zone mit gleichberechtigten Flächen für alle Verkehrsteilnehmer, neben Autos auch Bussen, Fahrradfahrern und Fußgängern. Die Verkehrsführung muss dafür geändert werden: Statt zweier Einbahn-Regelungen in der Karlstraße und in der parallel dazu verlaufenden Georgstraße dürften die Autos auf beiden Straßen in beide Richtungen fahren.

Da das einschneidende Veränderungen mit sich bringt, sollte es zunächst versuchsweise getestet werden. Dieser teure Pilotversuch sei nun vom Tisch, so Bastin. Und für die eigentliche Maßnahme könne frühestens im Doppelhaushalt 2025/2026 Geld bereitgestellt werden.

Tempo 30 kommt nicht auf allen Straßen zum Jahreswechsel

Auch der Lärmaktionsplan muss in Teilen verschoben werden ‐ auf das Jahr 2027. Er sieht Temporeduzierungen auf allen wichtigen Ravensburger Durchgangsstraßen vor, um die Anwohner vor Lärm zu schützen. Im ersten Halbjahr 2024 soll das zwar teilweise umgesetzt werden, nicht aber für die größten Durchgangsstraßen: die B32 (also von der Wangener Straße bis zur Schussenstraße) und die Gartenstraße.

Grund seien erhebliche Auswirkungen auf den Busverkehr, die Änderungen wären laut Bastin mit großem Aufwand und daher enormen Kosten verbunden. In allen anderen Straßen soll Tempo 30 ganztags jedoch ab 1. Januar nach und nach eingeführt werden: also in der Jahnstraße, Karlstraße, Georgstraße, Ziegelstraße, Hindenburgstraße, Weißenauer Straße, Seestraße und der Zwerger-/Olgastraße. Die Stadt erhofft sich davon unter anderem, dass mehr Autofahrer auf die Umgehungsstraße B30 ausweichen.