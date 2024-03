(sz/fh) - Die Stadt Ravensburg setzt ihren Kampf gegen den Müll fort. Die Kampagne, die im historischen Zentrum begonnen hatte, konzentriert sich jetzt auf die Weststadt und nimmt ein spezielles Problem in den Blick.

Das Thema Müll im öffentlichen Raum beschäftigt die Stadt schon seit Jahren, heißt es in einer Pressemitteilung. Wöchentlich sammeln die Mitarbeiter des Betriebshofs rund 25.000 Liter Müll ein - Tendenz steigend. Diese Müll-Menge hat die Verwaltung im vergangenen Sommer mit der Kampagne „Unfassbar“ anschaulich zu machen versucht und einen Turm aus 125 Müllfässern unter anderem mitten auf dem Marienplatz aufgestellt. Zuletzt hatte es zudem Knöllchen gegeben für Raucher, die einfach ihre Kippen weggeworfen haben - 50 Euro Strafe setzt es dann.

Weststadt ist im Fokus

Um die Menschen nicht nur in der Kernstadt, sondern auch in den Stadtteilen für das Thema Müll zu sensibilisieren, wurde die die Kampagne jetzt für die Quartiere weiterentwickelt, so die Verwaltung. Zunächst steht die Weststadt im Fokus.

In den vergangenen Tagen sind dort an verschiedenen Stellen zehn Stelen aus Fässern aufgestellt worden. Markante Sprüche darauf, wie etwa „Müll mich nicht an“ oder „Lass mich nicht liegen“ sollen die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich ziehen, zum Nachdenken und zur Diskussion anregen, heißt es in der Mitteilung. „Wir wollen immer wieder darauf aufmerksam machen, wieviel Müll entsteht. Und wir wollen die Menschen dafür sensibilisieren, dass der Müll, wenn er schon produziert wird, nicht achtlos weggeworfen wird, sondern die Mülleimer dafür da sind“, sagt Siegfried Veit, Leiter des Betriebshofs.

Zeugen sollen sich einmischen

Weil auch die Zunahme von Wildmüll immer mehr zum Problem wird, legt die Müllkampagne in der Weststadt ihren Fokus vornehmlich darauf. Sie klärt darüber auf, dass die Ablagerung von Wildmüll illegal ist. Wer seinen Hausmüll im öffentlichen Raum - am Straßenrand, im Wald, entlang von Spazierwegen oder vor Glascontainern - abstellt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und müsse mit einem Bußgeld rechnen. Wer Zeuge dieser Unsitte wird, solle nicht zuletzt durch die Kampagne ermutigt werden, die Täter darauf anzusprechen.

Der Müllfass-Turm aus der „Unfassbar“-Kampagne in der Kernstadt wird weiterverwertet. Im Sinne des „Upcycling“ werden die Fässer des Turms als Stelen aufgebaut und mit neuen Sprüchen beklebt. Auch die Schablonen für die Texte auf dem Asphalt werden von der Kampagne in der Kernstadt für die Weststadt weiterverwendet.