Stadt Ravensburg ist beim Klimaschutz nicht schnell genug

Ravensburg will bis 2040 klimaneutral werden. Doch die Schritte in diese Richtung waren bisher zu zögerlich. Das hatte die Gruppe „Scientists for Future“ (deutsch: Wissenschaftler für die Zukunft) schon scharf kritisiert.

Nun räumt auch die Stadt in einer ersten Bilanz zum Klimakonsens ein, dass man nicht so schnell vorankommt, wie es nötig wäre, um das selbstgesteckte Ziel zu erreichen.

Wer stößt wie viel CO2 aus?

Zu je einem Viertel sind am Ausstoß des klimaschädlichen Gases Kohlendioxid (CO₂) in Ravensburg laut Stadtverwaltung die Privathaushalte (24 Prozent) und Industrie (26 Prozent) beteiligt, zu etwa einem Drittel Gewerbe-, Handel- und Dienstleistungsbetriebe (30 Prozent) und zu einem Fünftel Verkehr (19 Prozent), kommunale Einrichtungen zu einem Prozent.

Sie kamen zusammen auf rund 437.000 Tonnen CO₂ im Jahr 2017, so das Umweltamt. Aktuellere Zahlen gebe es nicht. Dabei nicht berücksichtigt seien Konsum, Flugverkehr und Landwirtschaft.

Wo steht Ravensburg beim Klimaschutz?

Zahlen vom Land zu dem Thema fehlten oder seien alt, sagt Umweltamtsleiterin Veerle Buytaert. „Wir müssen schätzen, wie weit wir gekommen sind“, sagt sie. Die Abschätzung zeige zwar, dass die CO₂-Emissionen in Ravensburg sinken, allerdings viel zu langsam. Wenn man weitermache wie bisher, habe man bis 2050 eine Reduktion des klimaschädlichen Treibhausgases um ein Drittel erreicht. Ziel ist aber, bis 2040 komplett klimaneutral zu sein. Dieses Ziel hat der Gemeinderat im Sommer 2020 beschlossen.

Im Klimakonsens waren 42 Maßnahmen konkret zur Umsetzung in einem ersten Schritt vorgesehen. Davon ist ein Drittel laut Stadtverwaltung tatsächlich umgesetzt worden, etwa die Hälfte wird gerade oder künftig umgesetzt, und 20 Prozent wurden nicht angegangen.

Was wurde konkret umgesetzt?

Im Bereich Mobilität sind die Parkgebühren angezogen und der Bus auf Bestellung Mobi ist eingeführt worden. Im Gebäudebereich arbeitet die Stadt inzwischen an einer Solaroffensive, weil die Stadtverwaltung nur 8 Prozent der Potenziale für Sonnenenergie ausnutzt und auch privat genutzte Gebäude und Flächen nicht sehr viel besser genutzt sind (11 Prozent).

In der Bewusstseinsbildung hat sich das Umweltamt engagiert ‐ zum Beispiel durch Vorträge zum Thema oder die autofreie Innenstadt für einen Tag im September 2021 mit Programm von Vereinen und Gruppen auf den Parkplätzen der Unterstadt.

Wir brauchen mutige Beschlüsse zur Umsetzung. Maria Weithmann (Grüne)

Die Klimaschutzmarke „Wir gestalten Klimazukunft“ und Bildungs- und Beratungsangebote im Klimaschutz seien in Umsetzung und wirkten indirekt durch eine Verhaltensänderung der Bürger in Richtung der angestrebten Klimaneutralität. Das Umweltamt kann zwar nicht messen, was all das gebracht hat, aber für Leiterin Buytaert ist klar: Es sei sehr wahrscheinlich, dass die Stadtverwaltung ihr CO₂-Minderungsziel bisher nicht erreicht hat.

Was wurde nicht umgesetzt?

Kompensation von Treibhausgasausstoß zum Beispiel durch Baumpflanzungen hat die Stadt noch nicht betrieben, weder auf eigenem Stadtgebiet noch durch Zahlungen an nationale oder internationale Projekte.

Auch ein angedachter Kommunaler Klimafonds wurde bisher nicht eingerichtet. Auch in anderen Bereichen wurden einzelne Projekte nicht umgesetzt. Und die 42 Maßnahmen waren nur ein Anfang und müssten jetzt fortgeschrieben werden.

Die Diskussion

„Konzepte sind kein Klimaschutz“, sagt Maria Weithmann (Grüne) nach der Vorstellung des Status Quo im Umweltausschuss des Gemeinderats. „Wir brauchen mutige Beschlüsse zur Umsetzung“, fordert sie. Für die CDU sagt Markus Brunner: „Danke für den ehrlichen Bericht.“ Am Ziel sei Ravensburg bisher „richtig weit vorbeigefahren“.

Wir haben falsche Schwerpunkte gesetzt. Markus Waidmann (FDP)

„Das ist schade. Vielleicht haben wir uns zu viel vorgenommen“, so Brunner. Jürgen Hutterer (Bürger für Ravensburg) bittet darum, die Bevölkerung besser mitzunehmen und sie nicht durch das Ignorieren ihrer Bedürfnisse „in die Arme der Rechten“ zu treiben. Erni Munzinger von der SPD stimmte Hutterer zu.

Markus Waidmann (FDP) sagt: „Wir haben falsche Schwerpunkte gesetzt.“ Er wirft etwa die Frage auf, welche CO₂-Einsparung die Parkgebühren auf der Kuppelnau gebracht hätten. Im Gebäudebereich müssten Dämmung und Photovoltaik-Anlagen gefördert werden, findet er.

Wie geht es weiter?

Dirk Bastin hat Bedarf an mindestens einem Projektleiter im Umweltamt, der den Klimakonsens in der weiteren Umsetzung federführend begleitet. „Die Scientists for Future sind sehr kritisch mit dem Zwischenstand umgegangen“, sagt Dirk Bastin, bedankt sich aber auch für die „intensive Begleitung“ durch diese Gruppe. Die Stadt Ravensburg bekomme alleine keinen hundertprozentigen Erfolg hin. „Wir müssen den Klimakonsens mehr zum Gemeinschaftsprojekt machen“, ist er überzeugt.

Er plädiert dafür, dass man sich die Stadt Ravensburg auf die Maßnahmen konzentriert, die mit dem geringsten Mitteleinsatz am meisten bringen. „Da wir aber nur auf 20 Prozent der Emissionen einen direkten Einfluss haben, ist die aktive Mitwirkung von Unternehmen und privaten Haushalten durch zum Beispiel die Installation von PV-Anlagen, Dämmungsmaßnahmen, Heizungstausch oder den Anschluss an die Fernwärme unentbehrlich für die Zielerreichung“, so Bastin.

Hausbesitzer und Unternehmen hätten laut Energieagentur einen großen „Hebel“ beim Klimaschutz durch Sanierung von Wohngebäuden und Solaranlagen-Bau und sollen deshalb künftig direkter angesprochen werden.

Der Klimarat soll in seiner bisherigen Form nicht weitergeführt werden. Das Gremium hat bei seinen Sitzungen eher Fachvorträge gehalten ‐ als Kontrollgremium zur Einhaltung der Klimaziele war es organisatorisch nie angelegt.