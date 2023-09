SSV Ulm 1846 spielt in der Ravensburger cteam–Arena seine Klasse aus

Die Auslosung hat dem FV Ravensburg ein weiteres Verbandspokalspiel gegen den SSV Ulm 1846 beschert. Fast auf den Tag genau schaute der Rekordsieger des Wettbewerbs schon im Vorjahr in der cteam–Arena vorbei. Damals siegte der SSV durch zwei späte Tore mit 3:1. Der Ligenunterschied zwischen den beiden Mannschaften ist noch einmal angewachsen. Während der FV weiter in der Fußball–Oberliga spielt, schaffte Ulm im Sommer den Aufstieg in die 3. Liga. Und mit dem Selbstvertrauen des gelungenen Saisonstarts (acht Punkte aus fünf Spielen) gestalteten die Ulmer das Pokalspiel am Mittwoch auch dominant: Vor 800 Zuschauern gewann der spielerisch starke Fußball–Drittligist souverän mit 3:0 (2:0).

Beim FV kam der erst Ende August von der SpVgg Greuther Fürth II verpflichtete Stürmer Philipp Kirsamer zu seinem Ravensburger Startelfdebüt. Der 20–Jährige bemühte sich, aber konnte vorne nichts bewirken — zur Halbzeit wechselte ihn FV–Trainer Michael Schilling aus. Ulm nahm die Begegnung in Ravensburg sehr ernst und setzte den FV sofort in allen Bereichen des Feldes unter Druck. „Wir wollten von Beginn an zeigen, was wir können und sind es ganz konzentriert angegangen“, lobte Trainer Thomas Wörle. Der Drittligist führte spielerisch eine feine Klinge, und daraus ergaben sich zwangsläufig Torchancen. Das 1:0 ließ auch nicht lange auf sich warten: Der Ex–Ravensburger Nicolas Jann leitete eine Ecke herausragend mit der Hacke weiter und Thomas Geyer schoss den Ball in die Maschen (21.). In der 31. Minute wurde Lucas Röser perfekt von Dennis Chessa freigespielt und vollendete einen schön vorgetragenen Angriff zum 2:0. „Wenn du einer Drittligamannschaft wehtun willst, musst du aggressiver sein. Wir waren in der ersten Halbzeit zu ängstlich, zu zaghaft. Wir hatten keinen Zugriff auf das Spiel“, übte Schilling Kritik.

Dreierwechsel zur Pause bringt dem FV neue Impulse

Der FV–Trainer versuchte noch einmal einiges, nahm zur Halbzeit gleich drei Veränderungen vor. Neben Kirsamer mussten auch John Schmidtke und Samuel Boneberger den Platz verlassen. Neu drin waren Yannik Egle, Paul Strauß und Moritz Jeggle. „Nicht, weil sie schwach waren. Das hatte andere Gründe. Wir haben zwei englische Wochen und wollten frische Kräfte reinbringen“, sagte Schilling und bewertete zufrieden: „Das hat gefruchtet und Wirkung gezeigt.“ Jeggle hätte zunächst aber beinahe das 0:3 begünstigt. Jeggle verlor nach starkem Ulmer Pressing den Ball, allerdings bügelte FV–Torwart Haris Mesic mit seiner Parade gegen Jann den Fehler seines Innenverteidigers aus (52.).

In der Folge kam der FV jedoch besser ins Spiel und verpasste nur haarscharf den Anschlusstreffer. „Wir haben vergessen, das Spiel komplett zu beenden. Ravensburg hat etwas umgestellt, mutiger agiert und wir haben nachgelassen. Es wurde gefährlicher für uns. Ein Tor kann dem Spiel eine neue Wendung geben, zum Glück ist es nicht passiert“, so Wörle. Eine sehenswerte Volleyabnahme von Egle klärte Lamin Yarbrough auf der Linie (64.). Ravensburg stellte den Gegner nun offensiv vor Aufgaben, es fehlte aber der Treffer, um es noch einmal richtig spannend zu machen. Gerne hätte der FV nach einem Oberkörperkontakt gegen Tim Lauenroth einen Elfmeter gehabt (76.). Die Pfeife blieb aber stumm — zu Recht, meinte Lauenroth: „Ich habe den Gegenspieler nicht gesehen und hatte keine Körperspannung.“ Auch für Ivo Colic und Wörle war es die korrekte Entscheidung, hier weiterlaufen zu lassen. Stattdessen erhöhte Ulm noch auf 3:0. Marek Bleise holte Sascha Risch von den Beinen — den fälligen Elfmeter verwertete Tobias Rühle (77.). Die Gäste überstanden am Ende auch die Unterzahl ohne Gegentor, nachdem Verteidiger Yarbrough wegen taktischen Fouls die Gelb–Rote Karte sah (83.).

Den von Wörle vorher prognostizierten Pokalfight gab es nicht, „weil wir es nicht dazu kommen lassen haben“, freute sich der SSV–Coach. „Glückwunsch an Ulm für den verdienten Sieg. Wir haben uns gewehrt, es hat nicht gereicht. Wir können aber stolz auf die Leistung sein“, gab sich Schilling angesichts der guten zweiten Hälfte versöhnlich.

Fußball-Verbandspokal, 3. Runde: FV Ravensburg – SSV Ulm 1846 0:3 (0:2). – Tore: 0:1 Thomas Geyer (21.), 0:2 Lucas Röser (31.), 0:3 Tobias Rühle (77., Foulelfmeter) – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Lamar Yarbrough (83., SSV, taktisches Foul) – Schiedsrichter: Kevin Popp – Zuschauer: 800 – FV: Mesic - Bleise, Geiselhart, Fippl, Zimmermann – Schmidtke (46. Jeggle), Galinec (72. Ceko), Colic (79. Stehle), S. Boneberger (46. Egle), Lauenroth – Kirsamer (46. P. Strauß).