Der Ravensburger Verein Jazztime überrascht immer wieder damit, welche nationalen und internationalen Künstler er ins Schussental lockt. Nicht zuletzt beim „Trans-4-Jazzfestival“ im November. Joy Denalane eröffnet die Musikreihe in diesem Jahr. Um jungen Menschen ein preisgünstiges Konzertangebot zu machen, gibt es 2023 erstmals ein Jugendticket.

Joy Denalane gilt als Top-Star der Soul- und Jazzszene, über Deutschland hinaus. Gebürtig aus Berlin, wurde sie einem breiteren Publikum über ihr Duett mit der Stuttgarter Hiphop-Band „Freundeskreis“ bekannt, das Stück hieß „Mit dir“, erschienen 1999. Sie sang es zusammen mit ihrem Partner Max Herre. Am 8. November eröffnet sie das Ravensburger „Trans-4-Jazzfestival“.

Rabatt für junge Leute gilt nicht nur beim Jazzfestival

Um Jazz, der so viele verschiedene Varianten hat wie kaum ein anderer Musikstil, auch für junge Leute interessant zu machen, gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal ein Jugendticket. Das gilt für die Konzerte beim „Trans-4-Jazzfestival“ (8. bis 12. November in Ravensburg und Weingarten) sowie für das Clubprogramm des Ravensburger Vereins Jazztime im Herbst.

Joy Denalane eröffnet die Jazzwoche im Schussental am Mittwoch, 8. November, um 20 Uhr im Ravensburger Konzerthaus. Der Eintritt dafür kostet 48 Euro. Junge Menschen bis zum Jahrgang 1997 zahlen hingegen nur 10 Euro. So wie bei den anderen Musikaufführungen beim Festival.

Ziel: Ältere nicht verlieren, Jüngere begeistern

Eine bewusste Entscheidung, sagt der Vorsitzende des Ravensburger Vereins Jazztime, Thomas Fuchs. Man wolle die treue, ältere Fangemeinschaft nicht verlieren. Aber zudem jüngere Menschen für Jazzmusik begeistern und dies ermöglichen durch einen deutlich reduzierten Eintrittspreis.

Das soll auch über das „Trans-4-Jazzfestival“ hinaus gehen. Beim Clubprogramm des Vereins, das schon begonnen hat, zahlen junge Gäste nur acht Euro pro Konzert.

Besonders ans Herz legt Fuchs ‐ neben der Jazzwoche Anfang November ‐ jungen Leuten eine Veranstaltung in der Ravensburger Kantine am Donnerstag, 23. November. Dort treten gleich drei jüngere Musiker hintereinander auf, „Jazzbois“, „Skiller“ und „Sharaktah“. Kostet 24 Euro Eintritt. Für junge Menschen aber nur acht Euro. Auch spannend: Die Musiker machen am Tag zuvor an hiesigen Schulen zudem Workshops.