Sportvereine aus der Region kämpfen mit Infrastrukturproblemen

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben in dieser Saison auf eine Teilnahme an der Champions League verzichten müssen. Die Ravensburg Towerstars durften trotz Meisterschaft in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) nicht aufsteigen und die ifm Razorbacks Ravensburg ziehen für die Footballsaison 2024 wieder ins Weingartener Lindenhofstadion um. Beim Sporttalk von Schwäbisch Media am Donnerstag, 7. März, sprechen die Vertreter dieser drei Vereine sowie vom FV Ravensburg über Probleme in Sachen Infrastruktur.

Der Aufsichtsratsvorsitzende macht Hoffnung

Rund 3500 Fans haben am 25. April 2023 in der CHG-Arena mit den Ravensburg Towerstars die Meisterschaft in der DEL2 gefeiert. Doch schon da war klar: Auch nach der dritten Zweitligameisterschaft der Vereinsgeschichte bleibt den Towerstars der Weg in die DEL verwehrt. Weil die Ravensburger die Vorgaben für einen Aufstieg nicht erfüllen, hatten sie erst gar keinen Antrag gestellt. „Zum dritten Mal haben die Towerstars sportlich bewiesen, dass sie eigentlich das Zeug für die DEL hätten“, sagte Oberbürgermeister Daniel Rapp bei der Meisterfeier in der Oberschwabenhalle. Der Towerstars-Aufsichtsratsvorsitzende Frank Kottmann versprach der Mannschaft und den Fans: „Wir alle haben ein gemeinsames Ziel: Wir wollen die Towerstars als Aushängeschild für die ganze Region in der DEL haben.“

Kapzan kennt die Begebenheiten seit 17 Jahren

Doch auch in der laufenden Saison gehört der Titelverteidiger nicht zu den aufstiegsberechtigten Teams. Wie sich der Club für die Zukunft aufstellen möchte, und wo die größten Probleme in Sachen Infrastruktur liegen, erzählt der kaufmännische Geschäftsführer Raphael Kapzan beim „Medienhaus-Live: Sporttalk“, moderiert von Michael Meiners von Regio TV und Sportredakteur Thorsten Kern. Schon mehr als 100 Tickets sind vergeben. Der 38-jährige Kapzan ist seit 2007 bei den Towerstars und kennt die Schwierigkeiten und die Debatten um eine neue Halle oder zumindest eine zweite Eisfläche.

Ähnliche Probleme wie die Towerstars haben die Volleyballer des VfB Friedrichshafen. Nach der Sperrung der ZF-Arena im September 2020 fehlt dem deutschen Volleyball-Rekordmeister eine Halle, die auch internationalen Anforderungen entspricht. In der Spacetech-Arena am Flughafen darf der VfB zwar in der Bundesliga spielen, aber nicht in der Champions League. Die letztjährige Ausweichstätte, die Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena, wollte sich der VfB in dieser Saison nicht mehr leisten. „Fehlt eine größere Halle, können wir keine Champions League spielen“, sagt Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt.

Ohne Champions League wird die Kaderplanung schwieriger

Und ohne Champions League tun sich die Häfler auch schwerer, gute Volleyballer an den Bodensee zu locken. Späth-Westerholt und seine Mitstreiter tun alles dafür, dass die Europa-Abstinenz des VfB nicht lange anhält. Vor der Zukunft ist dem VfB-Geschäftsführer aber nicht bange: „Wir haben neue Sponsoren dazugewonnen“, sagte Späth-Westerholt vor wenigen Wochen. „Unsere Partner sehen, dass sich viel verändert und sie haben großes Interesse, mit uns neue Wege zu gehen. Wir stehen besser da als noch vor einem Jahr.“ Themen in Sachen Infrastruktur gibt es dennoch weiterhin einige.

Über zu wenig Arbeit können sich auch die ifm Razorbacks Ravensburg nicht beklagen. Die Footballer gehen in ihre vierte Saison in der German Football League Süd - ziehen dafür aber wieder ins Weingartener Lindenhofstadion um. Im Stadion des TSB Ravensburg hatten die Razorbacks in der vergangenen Saison gespielt, dort ist aber unter anderem die Tribünensituation nicht optimal und es fehlt an sanitären Einrichtungen für die rund 1500 bis 2000 Zuschauer pro Heimspiel. Auch bei den Trainingsbedingungen gibt es ganz sicher Luft nach oben. Jüngst hat Ron Rühlemann von den Razorbacks mit der Idee des Campus Ravensburg, einem riesigen Sportkomplex für mehrere Vereine, für Gesprächsstoff gesorgt.

Beim FV wird fleißig gebaut

Dass sich auch in etwas kleineren Schritten etwas bewegen kann, war zuletzt beim FV Ravensburg zu sehen. Zwar steckt der Verein in der Fußball-Oberliga in akuter Abstiegsgefahr. Doch dank einiger Sponsoren sowie der Unterstützung der Stadt Ravensburg wird beim FV fleißig gebaut - zunächst die neue Lounge an der Tribüne mit Büros für Trainer und sportlich Verantwortliche, inzwischen nimmt das Nachwuchsförderzentrum immer mehr Gestalt an. „Sport ist einfach ein Teil unserer Kultur“, sagt Fabian Hummel. Bei allen Baumaßnahmen bleibt auch beim FV die Infrastruktur ein großes Thema. Denn im Sportzentrum Rechenwies gibt es beispielsweise nur wenige Parkplätze.

Kostenlose Tickets für die Veranstaltung am Donnerstag, 7. März, im Medienhaus in Ravensburg (Karlstraße 16) gibt es im Internet unter: https://sz.schwaebische.de/anmeldung-sporttalk/