Die Oberschwabenklinik hat ihre Kooperation mit der Ravensburger Sportklinik gekündigt. Dabei ging es um orthopädische OPs, die die Sportklinik am Wangener Krankenhaus durchgeführt hat. Die Kreisräte haben davon aus der „Schwäbischen Zeitung“ erfahren. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rudolf Bindig übt deshalb heftige Kritik am Vorgehen des Landrats, welcher auch Aufsichtsratsvorsitzender der OSK ist. Öffentlich schweigt er zu dem Thema genauso wie OSK-Geschäftsführer Franz Huber. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema im Überblick:

Was wurde gekündigt?

Die Oberschwabenklinik (OSK) hat den Kooperationsvertrag mit der Sportklinik Ravensburg zum 31. März 2024 gekündigt. Die SZ berichtete. Hintergrund ist, dass am Wangener Krankenhaus seit April 2022 die Ärzte der privaten Sportklinik Patienten an Hüften, Knien, Schultern und Ellbogen operieren. Das gemeinsame „Gelenkzentrum“ von OSK und Sportklinik sollte der Nachfolger für die Endoprothetik am geschlossenen Waldseer Krankenhaus sein, die für die OSK gewinnbringend war, und überregional einen guten Ruf genossen hat.

Was erzürnt die SPD-Kreisräte?

„Verärgert sind wir vor allem deshalb, weil wir als Kreisräte von den Ereignissen aus der Zeitung erfahren haben“, schreibt Fraktionschef Bindig in einem Brief an den Landrat. Dieser liegt der „Schwäbischen Zeitung“ vor. Der Ärger ist deshalb groß, weil OSK-Chef Huber in der jüngsten Sitzung des Kreistags unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Situation der Kliniken referierte. Die Kündigung der Sportklinik-Kooperation hat er allerdings nicht erwähnt. „Als Kreisrat fühlt man sich dann schon missachtet und nicht ernst genommen, wenn ein so wichtiges Thema mit keiner Silbe erwähnt wird“, so Bindig. Seine Fraktion missbilligt diese Vorgehensweise von Sievers und Huber.

Gehen die Vertragsangelegenheiten den Kreistag etwas an?

Ja, findet die SPD-Fraktion. Denn die Kooperation von Sportklinik und OSK in Wangen sei ein „Hauptargument der Verlegung der Orthopädie von Bad Waldsee nach Wangen und der Schließung des Krankenhauses in Bad Waldsee“ gewesen. Und die Sozialdemokraten sind sich sicher: „Sollte die Kooperation, aus welchen Gründen auch immer, in Wangen aufgegeben werden, hätte die Entscheidung zur Zukunft des Krankenhauses in Bad Waldsee auch ganz anders ausfallen können.“ Außerdem seien in Wangen andere Leistungen weggefallen, weil die OP-Kapaitäten für die Orthopädie vorgehalten wurden.

Warum hat die OSK den Vertrag gekündigt?

Offenbar sind die Konditionen aus Sicht der OSK-Chefs zu schlecht. Aus dem Wangener Krankenhaus hört man: Zu viel Aufwand bleibt an der OSK, zu viel Gewinn bei der Sportklinik hängen. Grundsätzlich wird die Zusammenarbeit mit der Sportklinik nicht infragegestellt. Es geht darum, wie viel dabei für das kommunale Krankenhaus, das die Infrastruktur stellt, herausspringt. Ergo: Man kündigte, um einen neuen, besseren Vertrag zu erreichen. Rudolf Bindig stellt dazu fest: „Das lässt die Frage aufkommen, warum ist erst vor wenigen Jahren von der damaligen Geschäftsführung unter Einbeziehung des Aufsichtsrats ein Kooperationsvertrag abgeschlossen worden, der die Sportklinik so einseitig begünstigt hat, dass der Vertrag jetzt gekündigt werden muss?“ Möglicherweise will die OSK auch deshalb neu verhandeln, weil derzeit im Raum steht medizinische Leistungen vom insolventen Krankenhaus in Lindenberg nach Wangen zu holen. Auch hierfür bräuchte es OP-Kapazitäten.

Wie kommuniziert die OSK ihre berechtigten Interessen?

Schlecht. Zumindest sieht das die SPD-Fraktion im Kreistag so. „Während man von Landkreisverwaltung und OSK aus versucht, die Angelegenheit hinter verschlossenen Türen und sogar in Geheimhaltung vor dem Kreistag abzuhandeln, geht die Sportklinik über die Presse voll in die Öffentlichkeit“, stellt Bindig fest. Und weiter: „Wer glaubt, eine solche Sache vertraulich oder geheim abhandeln zu können, dem muss ein gehöriges Maß an Naivität vorgeworfen werden.“

Was sagen der Landrat und der OSK-Chef?

Nichts. Über Sprecher lassen Harald Sievers und Franz Huber mitteilen, dass man mit Verweis über die laufenden Verhandlungen zu einer Fortsetzung der Kooperation nichts an die Öffentlichkeit geben will. Zumindest die Chefs der Kreistagsfraktionen hat Sievers inzwischen Informationen zukommen lassen, er hat diese allerdings als „nicht für die Öffentlichkeit“ deklariert.