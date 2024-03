Der Zeitdruck wird immer größer. Ende März endet der Kooperationsvertrag zwischen Sportklinik Ravensburg und Oberschwabenklinik (OSK) am Westallgäuklinikum in Wangen. Noch ist völlig ungewiss, wie es weitergeht. Alle Beteiligten haben nach der vorsorglichen Kündigung der OSK Stillschweigen vereinbart.

Wie berichtet, haben die orthopädischen Chirurgen der Ravensburger Privatklinik an dem kommunalen Krankenhaus in Wangen fast zwei Jahre lang Patienten an Hüften, Knien und Schultern operiert. Dafür brachten sie auch eigene Mitarbeiter mit, die dann zum Teil in Teilzeit an der OSK angestellt wurden. Überdies erhielt die Sportklinik Anteile an den Fallpauschalen, also der Vergütung für die ärztlichen Leistungen durch die Krankenkassen.

Verträge wurden im Herbst gekündigt

Da die OSK sich jedoch finanziell übervorteilt fühlte und wohl auch rechtliche Bedenken wegen der Teilzeitanstellung der Sportklinikärzte hatte, hat die neue Geschäftsführung den Vertrag im November 2023 zum 31. März 2024 gekündigt, damit er sich nicht automatisch verlängert.

Seitdem verhandeln die Parteien, ob es unter anderen Bedingungen - also günstigeren für die OSK - eventuell doch weitergehen könnte. Die Sportklinik bemängelt dabei vor allem fehlende Verlässlichkeit durch die ständigen Wechsel in der Führungsetage der kommunalen Kliniken: Was die früheren Geschäftsführer vor gut zwei Jahren mit ihnen ausgehandelt hätten, soll plötzlich nicht mehr gelten. Zu Zugeständnissen finanzieller Natur sei man aber bereit.

Geld ist nicht der einzige Grund

Die neue OSK-Geschäftsführung hingegen beklagt, ausgerechnet an den eigentlich lukrativen endoprothetischen Operationen zu wenig zu verdienen und ist zudem unsicher, ob das Konstrukt rechtlich überhaupt tragfähig ist und nicht gegen das Antikorruptionsgesetz verstoßen könnte.