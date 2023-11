Spitzenreiter Vogt fordert den Absteiger Eschach

Der 16. Spieltag ist zugleich der vorletzte Hinrundenspieltag in der Fußball-Bezirksliga. Der Aufsteiger SV Vogt hält sich hartnäckig an der Tabellenspitze und bekommt es am Sonntag mit dem Landesligaabsteiger TSV Eschach zu tun. Nicht erfolgreich ist derzeit der FC Leutkirch, dessen sportliche Talfahrt in der Liga nun schon länger anhält. Besser klappte es im Bezirkspokal, wo der FCL beim FC Lindenberg II ins Viertelfinale einzog. Die TSG Ailingen warf den TSV Eschach aus dem Pokal.

Qualität in der Defensive und der Offensive

Dass der SV Vogt immer noch ganz oben steht, dürfte auch die letzten Zweifler überzeugt haben: Mit Aufstiegseuphorie hat das nicht mehr viel zu tun. „In der Winterpause wollen wir uns neue Ziele stecken“, sagt Trainer Emil Petca. Einen Spitzenreiter zeichnet aus, dass er insbesondere die engen Spiele für sich entscheidet. Die Vogter Siege gegen Kressbronn (2:1), Oberzell (2:1) und Ratzenried (2:1) sprechen da für sich. Auch in Kehlen war bis zur 81. Minute Geduld gefragt. Dann schlugen Pöckl, Kraus und Schröttle noch zu. In Petcas Mannschaft steckt Qualität. Vogt hat die beste Defensive der Liga und auch die Offensive um Torjäger Manfred Kraus gehört mit zum Besten. „Vor einem Jahr hätte auch keiner gedacht, dass man sich in der Liga mal wieder trifft“, sagt Petca vor dem Duell gegen Eschach.

Bei den Gegentoren liegt der TSV Meckenbeuren im Mittelfeld der Tabelle. Offensiv kann sich der TSV auf Torjäger Jan Mathis verlassen, der mit 18 Treffern fast die Hälfte aller Tore beisteuerte. „Bei Jan läuft es derzeit“, sagt Trainer Steve Reger, dessen Mannschaft bei der SGM Unterzeil/Seibranz antreten muss. „Schwierige Aufgabe für uns“, meint Reger und gibt als Ziel aus: „Wir wollen vor der Pause die 30-Punkte-Marke knacken.“

Leutkirch braucht ein Erfolgserlebnis

Der FC Leutkirch hat den Anschluss an die Tabellenspitze verloren und ist nur noch Siebter. Am zehnten Spieltag waren die Allgäuer noch Spitzenreiter. Aber nach den zwei Niederlagen, einem Unentschieden und dem spielfreien Tag „war mir klar, dass wir durchgereicht werden“, sagt FCL-Trainer Roman Hofgärtner. „Gegen den TSV Tettnang wollen wir wieder in die Spur kommen und die Kurve kriegen.“

Der SV Mochenwangen hadert damit, dass er sich immer wieder selbst dezimiert. Patrick Noack flog am vergangenen Spieltag bereits zum zweiten Mal in kürzester Zeit vom Platz. „Das müssen wir in den Griff bekommen“, sagt Trainer Taner Ata vor der Partie beim SV Kressbronn. „Wir können uns das bei unserem dünnen Kader eigentlich gar nicht leisten.“ Der Respekt der Kressbronner vor Mochenwangen ist groß: „Die stehen nicht zu Unrecht da oben“, meint Trainer Mico Susak.

TSG Ailingen ist wieder in der Spur

Kein gutes Spiel machte der SV Oberzell in Maierhöfen, rettete aber einen Punkt und ist mit 19 Punkten aus den vergangenen sieben Spielen in Schlagdistanz zum Spitzenreiter. „Wir wollen dranbleiben“, sagt Spielertrainer Daniel Hörtkorn. Schwierige Aufgabe für den TSV Ratzenried, der in 14 Spielen nur 19 Tore erzielt hat.

Der VfL Brochenzell steht unter dem Trainerduo Yasin Erdem und Adriano Granato in dieser Saison bislang gut da. „Wir werden alles dafür tun, dass das nicht wieder kippt“, sagt Erdem. Mit dem SV Maierhöfen-Grünenbach kommt am Sonntag ein Team, das seit sieben Spielen ohne Sieg ist.

Zwei Siege in Folge und am Mittwoch den TSV Eschach mit 6:2 aus dem Bezirkspokal geworfen: Die TSG Ailingen ist wieder in der Spur, was man vom kommenden Gegner SV Weingarten nicht behaupten kann. Die Abstiegsränge sind wieder bedrohlich nahe. „Aufwand und Ertrag passen nicht zusammen“, sagt Trainer Nico Bruno. „Im Moment fehlt uns die Mentalität, da unten rauszukommen“. Die TSG Ailingen dagegen hat sich im Mittelfeld festgesetzt. „Wir wollen eine Serie starten und bis zur Pause das Maximum rausholen“, sagt Trainer Daniel Di Leo.

Dem SV Kehlen bietet sich im Kellerduell gegen die SG Argental die Chance, nach sieben Spieltagen die Rote Laterne an die spielfreie SG Baienfurt abzugeben. „Das ist unser Ziel“, meint Interimstrainer Dennis Horvat. Nach einem Sieg und zwei Unentschieden wirkt die Niederlage gegen Vogt nach. „Die war schmerzhaft“, sagt Horvat. Begegnungen unter Beteiligung der SGA gehören auch in dieser Saison zu den torreichsten Spielen mit im Schnitt fünf Toren. „Wenn schon, dann zu Gunsten unserer Seite“, sagt Horvat.