Spießrutenlauf im Märzenbecherwald

Wenn das Frühjahr kommt, zieht es viele Menschen in den nördlichen Schenkenwald in der Gemeinde Fronreute. Das kleine Waldstück befindet sich in der Nähe der Bahnlinie zwischen Baindt und Mochenwangen. Dort blühen jedes Jahr zahlreiche Märzenbecher und verwandeln den Waldboden in ein weißes Blütenmeer.

Empfohlene Artikel Rücksichtslos unterwegs Bedrohter Märzenbecher: Besucher gefährden seinen Lebensraum q Fronreute

Dieses Naturschauspiel zwischen Februar und April begeistert viele Spaziergänger, oft gehen Menschen kreuz und quer durch den Wald, um die Blumen anzuschauen und zu fotografieren. Das Problem dabei: Der Wald ist in diesem Bereich Naturschutzgebiet, und die Wege dürfen eigentlich nicht verlassen werden.

Einfach mal schnell durch den Schenkenwald spazieren und das Meer an Märzenbechern ablichten, war gestern. „Besucherlenkung“ heißt es heute. Und klar, dass da ein ganz einfacher Rundweg nicht ausreicht. Da muss der Forst schon ganze andere Geschütze auffahren, um die bedrohte Art zu schützen, und der Wochenendspaziergang wird zur Herausforderung. (Foto: Karikatur: Rainer Weishaupt )

Um noch größere Schäden für die Natur zu vermeiden, gibt es im Schenkenwald erstmals ein Besucherleitsystem. Wegweiser mit Pfeilen wurden bereits aufgestellt.

Die Behörden hoffen, dass die Besucher auf diese Weise alle die gleichen Trampelpfade benutzen und damit die Natur schonen.

Karikaturist Rainer Weishaupt und die Redaktionsmitglieder der SZ Ravensburg haben sich nun überlegt, was droht, wenn das nicht ausreicht.