Spielplatz am Katzenlieseleturm voll nutzbar

Auf dem neu gestalteten Spielplatz am Katzenlieseleturm können Kinder jetzt uneingeschränkt toben. Denn auch die Absperrbänder zum Schutz des neu eingesäten Rasens sind nun entfernt worden. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Mit dem neuen Konzept mit neuen Spielgeräten, mehr Sitzbänken, erweiterten Fahrradabstellanlagen und dem integrierten „Varazdiner Garten“ mit Hochbeeten für so genanntes „Urban Gardening“ und einem Eingang mit Rosenbogen, ist die gesamte Grünfläche in der Herrenstraße deutlich aufgewertet worden. Rund 320.000 Euro hat die Stadt in die Sanierung und Neugestaltung investiert.

Mitte April hat die Stadt nach den Plänen der Freiraumwerkstadt Überlingen den Platz saniert. Der bei Bürgern und Gästen beliebte Spielplatz in er Oberstadt musste aufgrund seines Alters überarbeitet werden. Der Platz war bereits 1998 angelegt worden. Ideen aus den Bürgerbeteiligungen in den Jahren 2021 und 2022 wurden in der neuen Planung aufgegriffen. Die Übergänge zum Mehrgenerationenhaus und zur Herrenstraße wurden im Konzept ebenfalls berücksichtigt.

Auffälliges Herzstück der neuen Spielgeräte ist die große, bekletterbare Katzenfigur, die Teil eines Kletterparcours ist und auf die Geschichte der Katzenliesel zurückgeht, die einst mit ihren Katzen im Turm gelebt haben soll.