Das Projekt „Spiegelbild“ in Ravensburg hat vor kurzem erfolgreich die Pilotphase beendet und wird fortgesetzt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Ravensburg hervor. Die Stadt hat das Projekt in Kooperation mit Friseurbetrieben initiiert. Bei „Spiegelbild“ werden über Spenden Haarschnitte für Menschen mit kleinem Geldbeutel ermöglicht. Das Modell soll nun in möglichst vielen weiteren Städten und Gemeinden im Landkreis Ravensburg und darüber hinaus Nachahmer finden.

Stefan Goller–Martin, Leiter des Amts für Bildung, Soziales und Sport der Stadt Ravensburg, möchte das Projekt laut Pressemitteilung gerne an den Landkreis und an das Land übergeben. Bei einem Besuch von Manfred Lucha, Gesundheits– und Sozialminister des Landes Baden–Württemberg, meinte der Grünenpolitiker: „Es ist mir eine Ehre, dieses lokale Projekt zu unterstützen.“

Software ermöglicht faire Verteilung der Haarschnitte

Sophie Bader, die für die Stadt Ravensburg unter anderem die Freiwilligenagentur verantwortet, gab Einblicke in den technischen Ablauf der Vermittlung und hob das große Engagement der Ehrenamtlichen hervor. In Ravensburg unterstütze eine Software die faire Verteilung der Haarschnitte. Die Empfänger der kostenlosen Friseurbesuche seien bereits bei der Ticket–Tafel als Gäste registriert.

Fast 170 Haarschnitte in mittlerweile acht teilnehmenden Salons seien bereits gespendet worden. Dieses „tolle Projekt“ wolle man im Landkreis gerne auch in anderen Kommunen umsetzen, wenn es möglich sei, sagte Sozialdezernent Reinhard Friedel vom Landratsamt Ravensburg. Stephan Kämmerle von der Agentur d–werk betonte, dass man „Spiegelbild“ zu einer Marke machen wolle. Das Thema solle auf andere Städte und Kommunen übertragbar sein.

Informationen über „Spiegelbild“ gibt es auf der Homepage der Stadt Ravensburg unter: www.ravensburg.de/spieglebild