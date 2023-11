Spätes Tor sichert dem EV Ravensburg den Sieg

Der EV Ravensburg hat in der Eishockey-Landesliga Bayern den ERSC Ottobrunn durch einen Treffer 34 Sekunden vor Schluss mit 6:5 geschlagen und damit drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geholt. Gegen den EV Pfronten bot der EVR laut Mitteilung sogar die bessere Leistung, ließ aber seine Chancen liegen und verlor mit 0:3.

Das Wochenende mit zwei Heimspielen begann gegen Ottobrunn optimal. In der vierten Minute tauchten Philipp Heckenberger und Fabian Herzog alleine vor dem Gästetor auf, spielten mit einem Doppelpass den Goalie aus und Heckenberger traf zur Ravensburger Führung. Als es kurz danach eine erste Strafe gegen Ottobrunn gab, eröffnete sich die Chance, das 1:0 auszubauen. Durch ein Missverständnis an der Bande im gegnerischen Drittel konnte Ottobrunn jedoch einen Konter fahren und ausgleichen.

Kuriose Treffer für die Gastgeber

Diese Szene verunsicherte das EVR-Team sichtlich, während Ottobrunn immer besser ins Spiel fand. Die Gäste stellten konsequent die Laufwege zu und stocherten eins ums andere Mal die Scheibe aus ihrem Drittel. Glück hatte Ravensburg in der 28. Minute, als ein Ottobrunner alleine aufs Tor zulief, der Schiedsrichter aber wegen zu vielen Mann auf dem Eis aufseiten des EVR abpfiff.

Im zweiten Drittel waren wiederum erst vier Minuten gespielt, als Ravensburg erneut in Führung ging. Ein Schuss von Mikhail Sokolov von der blauen Linie schlug bei Überzahl neben dem Pfosten des Ottobrunner Gehäuses ein. Es folgten zwei kuriose EVR-Treffer. Nach einem Schuss von Philipp Heckenberger rollte die Scheibe in der 26. Minute auf der Torlinie entlang, um schließlich zum 3:1 ins Tor zu kippen. Noch eine Steigerung war das 4:1 (28.): Nach einem abgeblockten Schuss von Herzog flog der Puck fast senkrecht in die Luft und fiel zwischen dem Rücken des Torhüters und der Querstange ins Ottobrunner Tor.

Gute Leistung gegen Pfronten wird nicht belohnt

Die Gäste schien diese Szene aufzurütteln. Nur eine Minute später stand es nur noch 2:4. Vier Minuten vor der Drittelpause nutzte Ottobrunn eine Überzahl zum 3:4. Im Schlussdrittel war es wiederum die vierte Minute, die das 5:3 brachte. Herzog, der an vier Toren beteiligt war, war nach einem abgewehrten Versuch von Adrian Kirsch im Nachschuss erfolgreich. Die Hoffnung, diesen Spielstand über die Zeit zu bringen, zerschlug sich jäh in der 56. Minute. Innerhalb von 38 Sekunden glich Ottobrunn aus und drängte weiter. Es sah danach aus, als könnte der EVR völlig leer ausgehen. 34 Sekunden vor der Schlusssirene gab es aber den entscheidenden Konter. Adrian Kirsch spielte Marcel Mezler an, der den Puck hoch ins Tor wuchtete.

Gegen den EV Pfronten spielte der EVR über weite Phasen auf Augenhöhe, musste aber in jedem Drittel einen Treffer hinnehmen und verlor 0:3. Chancen, dem Spiel eine andere Wendung zu geben, wurden genügend herausgespielt. Doch entweder waren die Schussversuche zu ungenau oder der EVR scheiterte am starken Goalie Pascal Lorenz.

Kein Erfolg in doppelter Überzahl

Das 0:1 in der fünften Minute wurde dem tschechischen Zugang der Pfrontener, Jakub Bernad, gutgeschrieben. Der Puck war aber von einem Ravensburger Schläger ins Tor geprallt. Der erneut sehr gut haltende EVR-Goalie Timo Röder war machtlos. Ravensburg mühte sich redlich um den Ausgleich. Als das Tor in der 18. Minute frei war, landete ein Schuss aus kurzer Distanz aber nur auf dem Tornetz.

Umstritten war laut Mitteilung eine Szene in der 25. Minute: Adrian Kirsch stocherte energisch nach. Aus Ravensburger Sicht lagen nicht nur der Goalie, sondern auch die Scheibe hinter der Linie. Die etwas entfernt stehenden Schiedsrichter wollten das nicht bestätigen, es blieb beim 0:1. In der 30. Minute setzte schließlich Pfronten nach und erhöhte auf 2:0. Die Ravensburger kamen selbst bei über einer Minute in doppelter Überzahl nicht zum Erfolg, in der 43. Minute gab es das 3:0.