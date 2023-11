Soul-Star Joy Denalane eröffnet Ravensburger Jazz-Festival

Die Macher des Ravensburger „Trans4Jazzfestival“ haben mit Joy Denalane eine Soul-Größe für das Auftakt-Konzert gewonnen. Am Mittwochabend eröffnete sie nicht nur die Jazztage im Konzerthaus, sondern auch ihre Tour zum neuen Album „Willpower“. Die Songs darauf bewegen sich zwischen Jazz und Soul.

Denalanes Tourstart mit persönlichem Album

Die in Berlin geborene Künstlerin erzählt darauf von sehr persönlichen Ereignissen und Gefühlen ‐ zum Beispiel vom Tod ihres Vaters, der sie mit seiner Sammlung von Soul-, Jazz- und Funk-Platten für diese Musik begeistert hat. Das Vorgänger-Album hat sie bei der legendären amerikanischen Plattenfirma Motown veröffentlicht, das auch die Musik von Weltstars wie Marvin Gaye, Diana Ross und Stevie Wonder verlegt hat.

Fünf weitere Konzerte bis Sonntagabend

Seit fast 25 Jahren spielt die 50-Jährige in der deutschen Musikbranche mit, hat sich zuletzt für die Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Musikindustrie eingesetzt. In Ravensburg folgen ihrem Konzert bis Sonntag noch fünf weitere mit nationalen und internationalen Künstlern. Denalane tourt indes weiter: Auf Ravensburg folgen Auftritte in Stuttgart, Leipzig, Frankfurt, München, Köln, Berlin und Hamburg.

Das gesamte Programm des „Trans4Jazzfestival“ findet sich im Internet unter www.jazztime-ravensburg.de