Soul & Pop in der Zehntscheuer

Die Hamburgerin Miu ist als beeindruckende Soulpop-Sängerin (Foto: Miu Music) ein Begriff, seit sie 2019 mit ihrem Doppelalbum „Modern Retro Soul“ und ihrer ganz persönlichen Version von Soul und Pop viele Herzen eroberte. Im Rahmen ihrer „Crime Alley“-Tour gastiert sie am Freitag, 13. Oktober, mit ihrer Band in der Ravensburger Zehntscheuer. Das Hamburger Abendblatt erkannte bei Miu „den Soul von Donny Hathaway, den Charme einer Audrey Hepburn, aber auch das Abgründige von Amy Winehouse und die Stärke einer Adele“. Tickets kosten regulär 24 Euro und ermäßigt 22 Euro, Vereinsmitglieder zahlen 20 Euro. Die Karten können an der Tourist-Info und bei der Schwäbische Zeitung sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.