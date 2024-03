Solistinnen spielen Mozart, Saint-Saëns und Beethoven in Ravensburg

Das Südwestdeutsche Kammerorchester spielt am Ostersonntag, 31. März, um 19 Uhr im Konzerthaus Ravensburg Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart, Camille Saint-Saëns und Ludvig van Beethoven. Die „Schwäbische Zeitung“ verlost Karten für das Konzert.

Mozarts viertes Violinkonzert

Lebensfreude, Charme und französische Kompositionskunst bündelte Mozart in seinem vierten Violinkonzert. Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim unter der Leitung von Chefdirigent Douglas Bostock führt dieses Werk am 31. März im Rahmen des Internationalen Violinfestivals junger Meister im Konzerthaus auf.

Auf dem Programm steht auch das hochvirtuose Introduction et Rondo capriccioso, zu dem sich Saint-Saëns durch seine Begeisterung für Spanien verleiten ließ. Den Abschluss bildet Beethovens großes Violinkonzert. Es ist voller lebhafter Melodien und bewegender Rhythmen und gilt als eines der wichtigsten Konzerte für das Instrument überhaupt, heißt es in der Konzertankündigung.

Drei Solistinnen treten auf

Die Solistinnen seien junge, herausragende Geigerinnen, die internationale Wettbewerbe gewonnen haben und auf bedeutenden Bühnen aufgetreten sind: Die 25-jährige Wienerin Sophie Druml hat im vergangenen Jahr als Pianistin mit einem Klavierkonzert von Mozart ihr Publikum in Ravensburg begeistert. In diesem Jahr wird sie sich mit dem Mozart-Violinkonzert als Geigerin präsentieren.

Die 25-jährige Wienerin Sophie Druml spielt Mozart. (Foto: Julia Wesely )

Die 18-jährige Sofia Smarandescu aus Bukarest gewann 2022 die National Music Olympics in Rumänien. Sie wird das Werk Introduction und Rondo Capriccioso von Saint-Saëns aufführen.

Die 18-jährige Sofia Smarandescu spielt Saint-Saëns. (Foto: Veranstalter )

Die 24-jährige Vorarlbergerin Elisso Gogibedaschwili wird das Konzert von Beethoven spielen. Sie trat bereits beim Violinfestival vor zwei Jahren im Konzerthaus auf. Laut Pressemitteilung gilt Gogibedaschwili seit ihrer Kindheit als Ausnahmetalent, gab ihr erstes Orchesterkonzert mit zehn Jahren und hat mit Orchestern wie den Münchner Symphonikern, der Mährischen Philharmonie und dem Wuhan Philharmonic Orchestra musiziert.

Die 24-jährige Vorarlbergerin Elisso Gogibedaschwili spielt Beethoven. (Foto: Photo Murialdo )

Kartenverlosung und Datenschutz

Wer zwei Karten gewinnen möchte, der sollte bis Donnerstag, 28. März, 12 Uhr, eine Mail mit seinem Namen und dem Stichwort „Kammerorchester“ an [email protected] schicken. Die Gewinner werden benachrichtigt. Für die Hinterlegung der Karten an der Abendkasse werden die Daten der Gewinner an die Veranstalter weitergegeben. Alle Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwäbische.de/datenschutz

Tickets sind bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.reservix.de erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter www.konzertverein.com.