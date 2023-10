Die Evangelische Stadtkirche in Ravensburg war zum Konzert mit der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben unter der Leitung von Marc Kissóczy und mit der Violinistin Sophia Jaffé voll. Kein Wunder bei diesem Programm hochromantischer Musik mit Max Bruchs Violinkonzert und Antonín Dvořáks 9. Symphonie „Aus der Neuen Welt“, zwei weltberühmten Werken, die einfach alle mitreißen und begeistern können.

Stiftung sammelt nach dem Konzert Spenden

Bereits zum dritten Mal wurde das „Konzert zur deutschen Einheit“ von der Wolfram Stiftung, Dieter und Susanne Wolfram, veranstaltet. Stiftungsvorstand Thomas Knubben, Professor für Kulturwissenschaft und Kulturmanagement in Ludwigsburg, begrüßte das altersmäßig gut gemischte Auditorium und warb mit herzlichen Worten um Spenden für die Vesperkirche.

Der lange Dankesapplaus verstärkte sich mit dem Auftritt der Solistin. Sophia Jaffé, eine strahlende Erscheinung, 1980 in Berlin geboren und seit 2011 Professorin an der Musikhochschule in Frankfurt am Main, zeigte schon in den ersten Takten des Eingangs-Allegros des 1868 publizierten Werkes ihre musikalische Vitalität und Sicherheit, sich vor dem Volumen der groß besetzten Kammerphilharmonie behaupten zu können.

Solistin begeistert mit vollkommenem Spiel

Über weite Strecken und in vielen Passagen führt die Solostimme vor dem Orchester, das sich trotz starker Bläserstimmen und Perkussionseffekte ihr anschmiegen muss. Manchmal war hier das Orchestervolumen ein wenig übermächtig, aber unter dem umsichtigen Dirigat von Marc Kissóczy gelang in den drei Sätzen eine abgerundete Interpretation, die das Publikum zu Ovationen hinriss.

Daraufhin ließ sich Sophia Jaffé nicht lange bitten und spielte noch eine berühmte Zugabe, das Largo aus Bachs Solosonate C-Dur: vollkommene Musik, vollkommenes Spiel.

Lebensläufe der Komponisten von Tragik geprägt

Es lohnt sich übrigens, der Vita des Komponisten Bruch noch etwas weiter nachzugehen. Denn unter dem ihn erdrückenden Erfolg dieses ersten für den Geiger Joseph Joachim geschriebenen Violinkonzertes, der sich für ihn nicht lohnte, ist Bruch schlussendlich zerbrochen. Wenn man alle drei Konzerte anhört, begreift man noch weniger die Ausschließlichkeit dieses Siegeszuges.

Auch Antonín Dvořáks 9. Symphonie, ein Vierteljahrhundert später geschrieben, ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte und auch das Leben dieses Komponisten war von tragischen Verlusten geprägt. Seine 9. Symphonie ist ein großes Gemälde, das verschiedenste und neue Eindrücke, die er in New York 1892 bis 1895 gewann, zu einem mitreißend rhythmischen wie nostalgischen Klangbild verdichtete.

Viele Musikbegeisterte aus der Region saßen im Publikum

An das Orchester stellt dieses Werk enorme Anforderungen und groß ist die Gefahr, dass der üppige Farbenreichtum bisweilen durch ungebändigte Volumina von Einzelstimmen verschwimmt. Die Kammerphilharmonie meisterte dieses knapp dreiviertelstündige Werk in vier Sätzen mit sehr schön ausgearbeiteten Themen im Eingangs-Adagio und im Largo und mit viel Schwung im Scherzo und im abschließendem „Allegro con fuoco“. Ausgiebige Ovationen und niemand strebte danach eilig nach draußen ‐ wo trifft man schließlich so viele Musikbegeisterte auf einmal?