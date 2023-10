Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Begegnung in Oberschwaben (CJB) hat sich in einer Presseerklärung „entsetzt und zutiefst bestürzt“ gezeigt „angesichts des brutalen Angriffs der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel“. Zugleich bekundet die Organisation ihre Solidarität mit Opfern auf beiden Seiten.

Wir verurteilen auf das Schärfste die ungeheure Brutalität des Angriffs auf die israelische Zivilgesellschaft, heißt es weiter.

Es sei der Ausbruch einer erneuten völlig sinnlosen Gewalt durch die palästinensische Hamas. Die CJB weiter: „Sie wird zu nichts anderem führen als zu Leid und Zerstörung. Unsere Herzen sind bei den israelischen Familien, bei denen, die jetzt ihre Angehörigen verloren haben, die verletzt sind oder sich in der brutalen Geiselhaft der Hamas und ihrer Anhänger befinden.“

„Jede Perspektive wird bewusst zerstört“

Der Überfall der Hamas auf Israel bringe aber unermessliches Leid nicht nur über die Israelis, sondern auch über die Palästinenser. Bewusst werde jede Perspektive auf eine gemeinsame Zukunft der Menschen im Nahen Osten zerstört. „Wir befürchten, dass die gesamte Region destabilisiert wird und andere Akteure in der Region in die Gewalteskalation mit einsteigen und so ein neues Eskalationspotential freigelegt wird“, so die CJB: „Unsere Gedanken und unsere Solidarität gelten den Angehörigen der Opfer auf beiden Seiten.“

Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Begegnung in Oberschwaben ist seit ihrer Gründung im Jahr 1980 bestrebt, die Begegnung und den Dialog zwischen Juden und Christen zu fördern. Die CJB unterstützt seit Jahrzehnten den Schüleraustausch zwischen Ravensburg/Weingarten und Nahariya (Israel).