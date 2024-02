Solidaritäts-Demonstration für die Ukraine

Um Solidarität mit der Ukraine zu zeigen, findet am Samstag, 24. Februar, auf dem Marienplatz eine Demonstration statt „Wir werden über die Fälschungen und die Propaganda sprechen, die es heute gibt, über die Integration der Ukrainer in Ravensburg. Wir wollen die Welt daran erinnern, dass in Europa seit 2014 Krieg herrscht“, heißt es in der Ankündigung der Organisatoren.

Die Veranstaltung wird vom Team des Fördervereins UA Hub mit Unterstützung der Stadt Ravensburg und Tavir - Vielfalt im Schussental organisiert. Eröffnet werde die Demonstration von Oberbürgermeister Rapp. Jeder Bewohner könne zum Redner werden. Um auf der Bühne zu sprechen, ist eine Anmeldung per Mail an [email protected] oder über Instagram @uahub.de erforderlich.