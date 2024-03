Die Technischen Werke Schussental (TWS) bauen derzeit ein Fernwärmenetz in Ravensburg auf. Eigentümer von Häusern, die in der Innenstadt an den entsprechenden Versorgungstrassen liegen, können sich anschließen lassen und künftig ihre Heizenergie direkt über die TWS beziehen.

Das hat Vor- und Nachteile: Die Verbraucher benötigen keine Gastherme, keinen Ölkessel und keine Wärmepumpe mehr. Andererseits können sie den Anbieter nicht frei wählen - anders als bei Strom- oder Gasverträgen. Die „Schwäbische Zeitung“ fasst die wichtigsten Punkte zusammen.

Wie weit ist aktuell der Ausbau des Ravensburger Fernwärmenetzes gediehen, und wie sieht der weitere Zeitplan aus?

Versorgt werden derzeit erst zehn Gebäude, einen Anschluss haben aktuell etwa hundert weitere Häuser. Die Erschließung beginnt im Wesentlichen an den Wärmezentralen im Parkhaus Rauenegg und am Hallenbad. Herrenstraße, Gespinstmarkt und Marienplatz gehören schon dazu, in diesem Jahr folgen weitere Bauabschnitte in der Charlottenstraße, der Spohnstraße, der Bachstraße und der Holbeinstraße. Bis 2030 folgen einige weitere Straßen in der Innenstadt.

Gibt es einen Anschlusszwang?

Nein. Eigentümer von Gebäuden können sich weiterhin für andere Wärmequellen entscheiden.

Was sind die Vorteile von Fernwärme?

Fernwärmeversorgung hat den Vorteil, dass Kosten für Wartung und Betrieb der Wärmepumpen, Heizkessel oder Gasthermen entfallen, dazu zählen zum Beispiel auch die Kosten für Schornsteinfeger und Reparaturen. Zusätzlich benötigt die Fernwärmeversorgung in den zu versorgenden Gebäuden wenig Platz und lässt sich somit mit relativ geringem Aufwand im Vergleich zu einer alternativen Versorgung wie Wärmepumpe oder Biomasseheizung verwirklichen. Ferner erfüllen Fernwärmekunden die gesetzliche Verpflichtung, 65 Prozent der Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien zu decken, ohne große Investitionen tätigen zu müssen.

Auch Tiefengeothermie ist denkbar, wobei Probebohrungen sehr teuer sind. Technischen Werke Schussental

Wie und wo wird die Fernwärme genau erzeugt? Wie hoch ist der Anteil regenerativer Energien an der Erzeugung?

Fernwärme kann auf unterschiedliche Art erzeugt werden - sowohl was die Technik als auch was den Energieträger betrifft. In Ravensburg soll Fernwärme zu mindestens 85 Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Aktuell wird die Wärme etwa zur Hälfte in den Holzpelletkesseln am Hallenbad und zur Hälfte im Biomethan-Blockheizkraftwerk (BHKW) im Rauenegg erzeugt. Biomethan ist aufbereitetes Biogas. Die TWS arbeiten derzeit an weiteren Wärmeerzeugern: Am Hallenbad soll eine Großwärmepumpe entstehen, die industrielle Abwärme mithilfe von Strom auf das Temperaturniveau im Fernwärmenetz anhebt. Möglich wäre es irgendwann auch, Wärme aus dem Abwasser, aus Gewässern und aus der Luft zu ziehen. Auch Tiefengeothermie ist denkbar, wobei Probebohrungen sehr teuer sind.

Wie hoch ist der Preis und wie steht er in Relation zu Gas oder einer Wärmepumpe?

Der Mischpreis (Grundgebühr und Verbrauch) beträgt laut dem zuständigen TWS-Abteilungsleiter Thomas Booch ungefähr 17 Cent pro Kilowattstunde (brutto), davon entfallen 11 Cent auf die reinen Energiekosten. Für das, was alles enthalten ist, sei der Preis aktuell vergleichbar mit einer Gasheizung oder einer Wärmepumpe.

Wird der Preis auf mehrere Jahre garantiert oder ist er ähnlich wie bei der Gasgrundversorgung flexibel?

Die TWS schließen derzeit Verträge über zwei bis zehn Jahre. Die Preise sind dabei nicht fix, sondern entwickeln sich automatisiert mit. Die Preisgestaltung in der Fernwärme sei streng reglementiert, damit das Monopol nicht ausgenutzt werden könne, so Booch.

Die Verträge enthalten sogenannte Preisgleitklauseln. Durch diese wird innerhalb der Vertragslaufzeit die Preisentwicklung verschiedener Bestandteile abgebildet. Diese Formeln werden für jedes Wärmenetz individuell gebildet, um die Gegebenheiten möglichst genau abzubilden. Einen großen Anteil macht der eingesetzte Energieträger aus, aber auch zum Beispiel Personalkosten. In einem Netz, das seine Wärme zu großen Teilen aus Erdgas bezieht, hat die Entwicklung des Erdgaspreises einen großen Einfluss auf den Wärmepreis.

Da die Indices immer erst im Rückblick auf das vergangene Jahr in den neuen Wärmepreis einfließen (also die Preise des Jahres 2023 in den Wärmepreis für 2024), ist die Entwicklung zeitverzögert. Wenn also die Preise für Erdgaskunden aktuell im Vergleich zum vergangenen Jahr sinken, wird der Wärmepreis erst entsprechend ein Jahr später günstiger. Da die TWS bei neuen Wärmenetzen laut Booch überwiegend auf erneuerbare Energien setzen, die eher geringe Brennstoffkosten und dafür höhere Investitionskosten verursachen, sei die Schwankung des Wärmepreises tendenziell geringer als bei Wärme aus fossilen Energieträgern, wie sie bisher in Deutschland überwiegen.

Wie entwickelt sich der Preis voraussichtlich langfristig?

Langfristig geht der kommunale Versorger davon aus, dass der Fernwärmepreis weniger Schwankungen ausgesetzt ist als fossile Energieträger. Diese werden allein schon durch die steigende CO2-Bepreisung teurer, von den kaum prognostizierbaren Entwicklungen an den Beschaffungsmärkten für Energie ganz abgesehen. Aber: „Langfristige Vorhersagen sind wegen der sensiblen geopolitischen Situation und dem Fortschritt der Wärmewende in Deutschland aktuell schwer abschätzbar“, meint Booch.

Im Rahmen der durch den Ukrainekrieg ausgelösten Energiekrise haben Fernwärmebezieher in anderen Teilen Deutschlands teils böse Überraschungen erlebt, als die dortigen Anbieter (etwa Eon oder die Stadtwerke Wuppertal) die Preise drastisch erhöhten und Nachzahlungen in Höhe von mehreren tausend Euro fällig wurden. Können die TWS solche Horrorszenarien ausschließen?

Booch: „Hier greifen die bereits oben beschriebenen Preisgleitklauseln, die den strengen Richtlinien entsprechen und die Situation der Wärmeversorgung am Standort sehr genau abbilden. Größere Nachforderungen sollte es von daher bei uns nicht geben, da die Wärmepreise und damit die Abschläge ja zu Beginn des Jahres auf Basis des Vorjahresverbrauchs berechnet werden.“ Die Bundesregierung sei sich bewusst, dass bei Wärmenetzen ein Quasi-Monopol herrsche. Daher hätten die Wettbewerbshüter ein besonderes Auge auf die Preisgestaltung.

Ist geplant, mit Gewinnen aus Fernwärme defizitäre Sparten der Stadtwerke auszugleichen, oder wird mit den Gewinnen ins weitere Netz/die bestehende Infrastruktur investiert?

Die Preise sind laut Booch so kalkuliert, dass die Kosten zur Herstellung und Verteilung gedeckt sind, also inklusive Energiekosten, Abschreibungen, Unterhaltskosten und anderen Parametern. „Einen Gewinn erwirtschaften wir durch die laufenden hohen Investitionen damit in den ersten Jahren nicht.“