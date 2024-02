So stark sind die Preise in Restaurants gestiegen

Zum Jahreswechsel gab es in einigen Restaurants der Region deutliche Preissteigerungen. Fürs Schnitzel mit Pommes wird jetzt in vielen Gasthäusern zwei Euro mehr verlangt. Das Gericht kostet in mehreren Gaststätten jetzt knapp 26 Euro.

Ein Grund: Die Mehrwertsteuer ist zum Jahreswechsel wieder auf den alten Satz von 19 Prozent erhöht worden. Das ist eine Rückkehr auf das vor Corona übliche Niveau und somit eigentlich kein Rechtfertigungsgrund, alles teurer zu machen. Doch Restaurantbetreiber aus Ravensburg und Weingarten verteidigen ihre Erhöhungen.

Schon jetzt bleiben einzelne Gäste weg

Im Bären in Weingarten kostet das Wiener Schnitzel mit Pommes nicht mehr 23,90 Euro, sondern 25,90 Euro. Das entspricht einem Anstieg um acht Prozent. Inhaber Shendrit Krasniqi sagt, er habe nicht den gesamten Sprung der Mehrwertsteuer abgebildet. „Denn es besteht halt die Angst, dass wir dann Gäste verlieren“, sagt er. Auch der jetzige Preissprung erschrecke manchen Besucher, der dann nicht mehr komme. Das spüre er schon jetzt.

Er höre immer wieder das Argument, dass die Mehrwertsteuer doch nur auf das alte Niveau gestiegen sei und somit kein Grund zur Preiserhöhung bestehe. „Wenn die Preise noch so wie vor der Corona-Pandemie wären, dann gäbe es auch keinen Grund, jetzt die Preise anzuheben“, erklärt er. „Aber die Kosten für Strom, Gas, Wasser sind nach oben gegangen. Und die Mehrwertsteuer kommt dazu. Damit wir überhaupt existieren können, müssen wir mitziehen.“

Koch denkt aus Gäste-Perspektive und setzt Burger auf die Karte

In der Brasserie Cocotte in Ravensburg kostet der Burger vom Biolandrind mit Pommes nicht mehr 19,50 Euro, sondern 21 Euro. Das entspricht ebenfalls einer Steigerung um acht Prozent. Inhaber und Küchenchef Stefan Schulze sagt, dass das durchaus mit der Mehrwertsteuererhöhung zu tun habe, aber auch mit höheren Einkaufspreisen. Schulze stellt fest, dass es im Januar ruhiger gewesen ist als im selben Vorjahresmonat. „Man merkt, dass die Leute weniger im Geldbeutel haben.“

Deshalb versuche er auch die Perspektive des Gastes einzunehmen. Zwar sei das Brot auf den Tischen jetzt nicht mehr kostenlos, aber viele Vorspeisen-Preise habe er nicht erhöht. Und er habe bewusst auch etwas günstigere Gerichte auf die Karte genommen wie den Burger. „Das war eine gute Entscheidung“, sagt er.

Im „Engel“ ist man über Einsicht der Gäste überrascht

Im Ravensburger Engel kostet das Schnitzel nicht mehr 17, sondern 19 Euro. Ein Sprung um zwölf Prozent. Geschäftsführer Ulrich Schmalz sagt: „Es darf nicht nur mit der Mehrwertsteuer argumentiert werden, wenn es jetzt hochgeht.“ Personal und Ware seien teurer geworden. „Das sieht jeder Verbraucher, wenn er in den Lebensmittelmarkt geht, das muss ich keinem erklären“, so Schmalz.

Hintergrund zur Mehrwertsteuer Die Mehrwertsteuersenkung wurde Mitte 2020 eingeführt, also in den ersten Monaten der Corona-Krise. Für einige Zeit galt wegen einer weiteren allgemeinen Mehrwertsteuersenkung sogar nur ein Satz von 5 Prozent, seit Januar 2021 waren es durchgehend 7 Prozent. Die Senkung für die Gastronomie wurde aufgrund der Energie-Krise und der zeitweise hohen Inflation besonders bei Lebensmitteln immer wieder verlängert. Die Bundesregierung verband damit die Hoffnung, dass die Gastronomen die Mehrkosten durch Energie und Inflation nicht sofort an die Kunden weitergeben. Die Ampel-Koalition hatte dann aber entschieden, die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie ab dem 1. Januar wieder auf 19 Prozent anzuheben. Die vor dem Jahreswechsel in den Speisekarten aufgeführten Preise steigen mit dem Mehrwertsteuerplus um 11,2 Prozent. (Quelle: dpa)

Bei den Gästen sei die Einsicht da, dass Dinge teurer geworden sind. „Die Leute gehen nach wie vor essen, wir können nichts Negatives feststellen. Darüber sind wir positiv überrascht, denn wir dachten eigentlich, dass es dauert, bis sie sich an die neuen Preise gewöhnt haben.“ Eine magische Grenze, ab der niemand mehr auswärts esse, gibt es aus seiner Sicht nicht. „Wenn ich richtig gut essen gehen will, ist auch bei 100 Euro die Schallgrenze für gutes Essen nicht erreicht.“ Er betont aber in diesem Zusammenhang: „Wir wollen nicht Gewinne maximieren und schauen, wie weit wir gehen können.“

Immer mehr Leute fragen nach Rabattmöglichkeiten

Doch nicht überall sind die Preise gestiegen. Im Restaurant auf dem Erlebnishof Gut Hügle im Ravensburger Süden kostet Schnitzel vom Schwein im Cornflakes-Knuspermantel mit Pommes oder Spätzle wie auch vor dem Jahreswechsel immer noch 14,80 Euro. Geschäftsführer Wolfgang Hügle sagt aber: „Früher oder später werden wir auch nachziehen.“

Denn auch seine Kosten für Personal und Rohstoffe seien gestiegen. Er stellt aber auch fest, dass die Gäste inzwischen „preissensitiv“ seien. Hügle beschreibt, dass Gäste immer mehr nach Rabattmöglichkeiten fragen und dass Reklamationen häufiger sind – zum Teil wegen Nichtigkeiten, wie er findet. Tendenziell sinke die Konsumbereitschaft.

Wer jetzt nur auf die Rückkehr zur Mehrwertsteuer von 19 Prozent schimpft, betrachte die Angelegenheit aus seiner Sicht aber zu kleinteilig. „Ich halte den Steuersatz in Deutschland für grenzwertig hoch“, sagt Hügle. Es sei vor allem unfair, dass Gastronomen in Österreich oder anderen europäischen Ländern eine geringere Steuerlast haben. Man spiele auf dem gleichen Spielfeld, aber zu unterschiedlichen Regeln.

Wo Preise gleich sind, denkt man auch schon an Erhöhung

Das indische Restaurant Post Amrit Weingarten hat die Karte über den Jahreswechsel ebenfalls unverändert gelassen. Das Hauptgericht Harriyali Chicken Tikka kostet nach wie vor 20,90 Euro. Inhaber Shamsher Singh überlegt noch, ob er die Preise erhöht, weil auch seine Kosten gestiegen sind. „Die Gäste haben aber auch nicht so viel Geld“, sagt er. Deshalb will er eine Erhöhung fair gestalten. Ein bisschen was von der Steigerung will er übernehmen, ein bisschen müsse aber wahrscheinlich bald auch der Gast mittragen.

Die Mehrwertsteuersenkung wurde Mitte 2020 eingeführt, also in den ersten Monaten der Corona-Krise. Für einige Zeit galt wegen einer weiteren allgemeinen Mehrwertsteuersenkung sogar nur ein Satz von 5 Prozent, seit Januar 2021 waren es durchgehend 7 Prozent. Die Senkung für die Gastronomie wurde aufgrund der Energie-Krise und der zeitweise hohen Inflation besonders bei Lebensmitteln immer wieder verlängert. Die Bundesregierung verband damit die Hoffnung, dass die Gastronomen die Mehrkosten durch Energie und Inflation nicht sofort an die Kunden weitergeben. Die Ampel-Koalition hatte dann aber entschieden, die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie ab dem 1. Januar wieder auf 19 Prozent anzuheben. Die vor dem Jahreswechsel in den Speisekarten aufgeführten Preise steigen mit dem Mehrwertsteuerplus um 11,2 Prozent. (Quelle: dpa)