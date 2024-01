So soll das neue Digitallabor für Ravensburger Schüler aussehen

Die Umbauarbeiten haben begonnen: In der Charlottenstraße 19 und 21 entsteht in Ravensburg ein Digitallabor. Dort können Schüler mit digitalen Anwendungen experimentieren, arbeiten und ihre Fähigkeiten auf diesem Zukunfts-Gebiet vertiefen. Finanziert wird die neue Bildungseinrichtung von der Stiftung Mossakowski. Der Stifter will schon im Frühjahr testen lassen, ob seine Idee so aufgeht wie gedacht.

Studios für Ton- und Bildaufnahmen integriert

In den Räumen, in denen zuletzt „Radio 7“ untergebracht war, ist ein Auditorium für Vorträge geplant. Auf einer ansteigenden Treppe mitten im Raum können Jugendliche bei so einer Gelegenheit sitzen und Präsentationen verfolgen. Im offenen Raum entstehen auch Arbeitsplätze für 30 Schüler. Diese Plätze können aber durch schallschluckende Akustikvorhänge in drei gesonderte Arbeitsbereiche, sogenannte Labs, unterteilt werden.

Mehrere abgeschlossene Räume stehen für all das zur Verfügung, bei dem Lärm nicht zu gebrauchen ist: ein Produktionsstudio, ein Aufnahmestudio und ein Raum für Bild- und Tonregie.

Zunächst angedachter Neubau war umstritten

Die Räume hat die Stiftung angemietet, nachdem ein Neubau für das Digitallabor aus Kostengründen nicht zu realisieren war. Dieser Neubau war zudem umstritten, weil er auf einer der rar gesäten Grünflächen in der Innenstadt, nämlich auf dem Coswiger Platz gleich neben der Realschule, hätte entstehen sollen. Der Umweltverband BUND wehrte sich dagegen, und auch die Grünen im Gemeinderat hatten große Bedenken.

So sind die Arbeitsplätze im Digitallabor voraussichtlich aufgeteilt. (Foto: Stiftung Mossakowski )

Stifter sind Vera und Jürgen Mossakowski, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Technologieunternehmens CHG-Meridian in Weingarten. Sie wollen nach eigenen Angaben einen Beitrag dazu leisten, dass Kinder und junge Menschen die Chance auf ein gesundes und erfolgreiches Leben haben. Daher unterstützen sie Bildungs- und Gesundheitsprojekte. Beim Digitallabor ging ihnen die Zusammenarbeit mit der Stadt Ravensburg nicht schnell genug. Um das Projekt voranzubringen, sind sie alleine gestartet.

Ende März können erste Schüler das Labor testen

Sie haben für das Projekt 1,8 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Damit wird das Digitallabor jetzt eingerichtet und der Betrieb aufgenommen. Mit der Stadt befinde er sich in Abstimmung, sagt Mossakowski. Die Frage ist auch, wie und vom wem langfristig der Betrieb dieser Bildungseinrichtung bezahlt wird.

Zum zeitlichen Ablauf erklärt Mossakowski, dass der Umbau bis Ende März weitestgehend über die Bühne sein sollte. In den letzten Monaten des Schuljahres dann noch mit dem Betrieb zu beginnen, hält er nicht für sinnvoll. Das wird erst nach den Sommerferien 2024 der Fall sein. Aber schon ab dem Frühjahr soll mit ersten Klassen Kurse getestet werden. Auch gebe es erste Fortbildungsangebote für Lehrkräfte und Netzwerkveranstaltungen in den neuen Räumen.

Für Arbeit mit Schülern sind Vereinbarungen mit Eltern nötig

Mossakowski berichtet, dass sein Team mit allen Schulen gesprochen und die Vorstellungen der Stiftung rund um das Digitallabor erläutert habe. „Die Resonanz ist positiv“, sagt er. Sein Team sei auch auf die Schulen angewiesen, um gemeinsam die Inhalte zu entwickeln, die in der neuen Bildungseinrichtung vermittelt werden sollen.

Es bringt nichts, wenn wir die Tür aufschließen und sagen: Schaut her, nutzt das jetzt mal! Jürgen Mossakowski

Auch Lehrer, die sich mit der Idee noch unsicher fühlten, ein Projekt im Digitallabor mit ihrer Klasse umzusetzen, werden Hilfe erhalten und könnten vorher vor Ort testen, ob alles klappt, was sie vorhaben.

Auch im Hintergrund ist viel zu tun. Mit den Eltern der Schüler, die im Digitallabor arbeiten, müssen Vereinbarungen über diese Zusammenarbeit abgeschlossen werden. Das habe unter anderem mit dem Schutz der Daten der Jugendlichen zu tun. Man sei dabei, das alles rechtskonform zu regeln.