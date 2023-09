Airbrush, Pinsel und Lackiererei, Holz, Metall, Stein und Papier: Von Wolpertswende bis Wangen und von Niederbiegen bis Argenbühl haben sich 28 Künstler aus dem Landkreis Ravensburg an der „Open Art 2023“ beteiligt. Die Vielfalt der gezeigten Werke war ebenso groß wie die Vielfalt der Wirkungsstätten. Veranstalter war der Ravensburg–Weingartener Kunstverein.

Bunter Lack steht bei Yardimci für Lebensfreude

Schon vor dem offiziellen Beginn am Samstag um 11 Uhr steuern die ersten Radler das Werkstatt–Atelier von Ahmet Yardimci an. Lange suchen müssen sie nicht: An der Laurastraße in Weingarten stehen bunt lackierte Zwei– und Dreiräder. Die Einfahrt ist gesäumt mit einem Zaun aus halb eingegrabenen Fahrrädern. Auf einem VW–Bus steht ein gewaltiger Dinosaurier: „Aussterben oder Umdenken“ heißt es auf dem Fahrzeug.

Der Autolackierer und Karosseriebauer Yardimci ist bekannt für seine bunt gestalteten VW–Käfer.

„Meine vier Hauptfarben Gelb, Rot, Grün und Blau stehen für die Lebensfreude“ Ahmet Yardimci

„Und der Käfer gibt einen Smiley dazu.“ Festlegen lässt sich Yardimci jedoch weder auf die vier Farben noch auf die VW–Käfer. In seiner Werkstatt steht eine Gruppe lackierter Plastikschafe, unter die sich auch ein Tier in Schwarz und eins in Pink gemischt haben.

Besucher kennen ihn und sind gespannt auf seine Werkstatt

„Eine Message ist immer dabei“, sagt Yardimci und lächelt. „Aber eher indirekt.“ Politik sei nicht seine Sache. „Sie bringen so viel Freude in die Welt mit ihren bunten Kunstwerken“, lobt eine Besucherin. „Da wollten wir doch mal gucken, wie es in ihrer Werkstatt aussieht.“ Die Gäste wundern sich über ein lebensgroßes Pferd, gestaltet aus alten Hufeisen. Wie er darauf gekommen sei? Zu Weingarten mit seinem Blutritt würden Pferde doch gut passen, findet Yardimci. „Wie lange arbeitet man da dran?“, will ein Mann mit Fahrradhelm unter dem Arm wissen. Die Antwort: drei Wochen.

„Ein bisschen Natur muss bei mir auch immer dabei sein“, erzählt Yardimci. Rund um seine Werkstatt hat er über hundert Nistkästen angebracht — natürlich in allen denkbaren Farben. Fast alle Kästen werden tatsächlich von Vögeln genutzt, berichtet der Tierfreund.

Am Wohnhaus führt eine Kellertreppe ins Atelier

Die Ausflügler schwingen sich wieder auf die Räder und fahren weiter nach Baienfurt zu Maria Niermann–Schuberts Atelier „gelber hund“. Vor ihrem Wohnhaus parken bereits eine Menge Fahrräder. An der Seite des Gebäudes geht es eine Kellertreppe hinab.

Spezialität der Künstlerin sind Figuren, die meist seriell auftreten. Ganz besonders bewundern die Gäste ihre Leuchtobjekte: Dafür hat die Künstlerin ihre Figuren beim Papierschöpfen direkt mit eingearbeitet. Aus dem Material sind kubische Formen entstanden, mit LEDs von innen beleuchtet.

Inspiration kommt vom Plattenspieler

Aktuelle Themen bei Niermann–Schubert sind der Mensch in der Masse und die weltweit immer ähnlicher werdende Mode. Sie experimentiert viel mit Mischtechniken. Die Besucherinnen und Besucher in ihrem Atelier stellen fest, was sie dabei inspiriert: der Blick aus den Fenstern auf Wolfegger Ach und Kirchturm, ihre Steinsammlung auf dem Fensterbrett, die Musik vom Plattenspieler.

Bei ihren Ausstellungen werde sie oft gefragt, ob man wohl mal ihr Atelier besuchen dürfe, berichtet Niermann–Schubert. „Aber die Leute trauen sich dann doch nicht.“ Da sei die „Open Art“ eine tolle Gelegenheit.

Diese Künstlerin arbeitet in einer Mühle

Weiter geht es zur nächsten Station in Baienfurt: Anne Claire Schroeder–Rose zeigt ihr Atelier in der Staelin’schen Kunstmühle. Die Werke der Künstlerin zeigen Ideenreichtum und Vielfalt: Von bunt bemalten Blumentapeten geht es zu einer gekeimten Süßkartoffel als Naturkunst, von „Erkenntnisstücken“ mit Sätzen wie „Verrücke deine Grenzen jeden Tag ein Stück und genieße, wie du wächst“ zu Affenstudien, von kunstvoll gemalten Vögeln zu Wortkunst auf Papptellern.

Sich selbst nennt die Künstlerin eine „Geschichtenerzählerin — immer in Verbindung mit Mensch und Tier“. In ihrem Atelier sind die Gäste zusätzlich fasziniert von den Mühlenräumen, den unzähligen Rohren, Rüttelsieben, Klappen, Mehlschütten, Schaltern und Schächten. Beim Rundgang gilt es immer wieder, orangefarbenen Warnhütchen auszuweichen und sich von Absperrbändern leiten zu lassen.

Am Bahnhof arbeitet „Spencer“ mit Airbrush–Technik

Die Fahrradstrecke „Ateliertour Schussental“, die der Kunstverein beim Routenplaner Komoot veröffentlicht hat, führt weiter zum Bahnhof Niederbiegen. Gleich daneben hat Wolfgang Hengge mit dem Künstlernamen Spencer sein Atelier. Sein Metier sind Airbrush–Arbeiten auf Leinwand, Motorrädern, Autos und Hausfassaden ebenso wie zur Gestaltung von Gaststuben und Schwimmbädern.

Die Motive reichen vom Eisbär, der unter Wasser einem U–Boot begegnet, über Gabelstapler bis zu Segelschiffen. Bei ihm können die Gäste auch selbst ausprobieren, wie es sich anfühlt, mit der kugelschreibergroßen Spritzpistole zu malen.

Mancher Gast hat ein Kunstwerk mit nach Hause genommen

Viele Besucherinnen und Besucher der „Open Art“ haben sich mit Fahrrädern auf den Weg gemacht und sich einen Abschnitt aus einer der zwei vorgeschlagenen Ateliertouren ausgesucht. Andere waren zu Fuß zwischen den Ateliers in Ravensburg und Weingarten unterwegs oder haben gezielt mit dem Auto einzelne Werkstätten angesteuert. Zu fragen und zu erzählen gab es überall viel. Der ein oder andere Gast hat sich entschlossen, ein Kunstwerk zu kaufen. Alle haben viel Anregung und Inspiration mit nach Hause genommen.