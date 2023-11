Die Region Oberschwaben-Allgäu könnte zu einer Modellregion werden ‐ zu einem sogenannten Biosphärengebiet, das von der Unesco anerkannt wird. Derzeit wird geprüft, ob ein solches Gebiet in der Region eingerichtet werden kann. Dafür stellt das Land Baden-Württemberg Geld zur Verfügung. Thema ist das „Oberschwäbische Moor- und Hügelland“.

Zwar locken mit der Auszeichnung viele Vorteile, dennoch ruft ein solches Gebiet auch Ängste bei Landbesitzern hervor. Das Prozessteam Franz Bühler und Lisa Polak begleitet die Diskussion von seinem Büro in Bad Waldsee aus ‐ im Herzen des potenziellen Gebiets. Die „Schwäbische Zeitung“ beantwortet die wichtigsten Fragen zum aktuellen Stand.

Was ist ein Biosphärengebiet?

Ein Biosphärengebiet, auch Biosphärenreservat genannt, soll nach dem Bundesnaturschutzgesetz besondere Natur- und Kulturlandschaften aufgrund ihrer überregionalen Bedeutung schützen und weiterentwickeln. Sie gelten als Modellregionen für eine nachhaltige Entwicklung. Einerseits sollen sie Landschaft und Natur schützen, aber ebenso die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung fördern. Zudem bieten sie Möglichkeiten für neue Projekte mit Vorbildcharakter in allen Lebensbereichen.

Sind Biosphärengebiete Naturschutzgebiete?

Nein. Ein Biosphärengebiet umfasst eine ganze Region, die aus einem zusammenhängenden Gebiet aus Städten und Gemeinden besteht. Die Grenzen bilden die Flächen der teilnehmenden Kommunen. In einem Biosphärengebiet gibt es drei Zonen, die unterschiedliche Aufgaben haben, aber nicht zusammenhängend sein müssen.

So gibt es eine Kernzone, die drei Prozent des Gebiets umfassen muss. In der Regel sind das bereits bestehende Naturschutzgebiete, in die der Mensch nicht eingreifen darf. Um die Kernzonen herum gibt es direkt anschließend die Pflegezonen, die 17 Prozent der definierten Region umfassen müssen. Dort dürfen zwar weiterhin Wald und Land bewirtschaftet werden, dies darf jedoch nicht intensiviert werden. Die restliche Fläche bildet die Entwicklungszone, also Siedlungsfläche, Gewerbefläche und weiteres, in der es keine Vorgaben gibt.

Wo befindet sich der Suchraum für dieses Gebiet?

Welche Gemeinden zu einem möglichen Gebiet gehören, entscheiden die Gemeinderäte der Kommunen. Dennoch gibt es einen Suchraum, in dem Gespräche mit den Akteuren aus Politik, Landbesitzern, Umweltschutz und Wirtschaft stattfinden. Dieser ist rund 180.000 Hektar groß und erstreckt sich vom Federsee bei Bad Buchau im Landkreis Biberach bis zur Adelegg bei Isny und zum Pfrunger-Burgweiler Ried bei Wilhelmsdorf.

Wo gibt es schon Biosphärengebiete?

Es gibt in ganz Deutschland bereits 18 Biosphärengebiete. Zum Beispiel das Biosphärengebiet Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, der Spreewald in Brandenburg und die Rhön. In Baden-Württemberg gibt es bislang zwei: die Schwäbische Alb und der Schwarzwald. Laut Bühler gibt es auf der Schwäbischen Alb Bestrebungen, das Biosphärengebiet auszuweiten, weil sich mehr Gemeinden der Modellregion anschließen wollen.

Die sogenannte Potenzialkulisse für ein mögliches Biosphärengebiet Allgäu-Oberschwaben umfasst rund 155 000 Hektar Fläche. Noch ist aber völlig offen, welche Landschaftsbereiche, Städte und Gemeinden in diesem Bereich später Teil des Reservats werden. (Foto: Alexis Albrecht )

Ist Windkraft in einem Biosphärengebiet erlaubt?

Ja, sagt Franz Bühler, allerdings nur in der Entwicklungszone. In den Kern- und Pflegezonen ist sie tabu.

Wird auch der Altdorfer Wald eine Rolle spielen?

Das ist noch nicht klar, da die Zonen noch nicht definiert sind. Als Kernzonen kann sich das Prozessteam ‐ passend zum Thema Moore ‐ beispielsweise das Pfrunger-Burgweiler Ried, das Wurzacher Ried und den Federsee vorstellen. Kernzonen sollen jedoch nur öffentliche Flächen bilden. Als alleinstehende Pflegezone ist etwa die Adelegg im Gespräch. Gemeinden mit einem besonders hohen Potenzial werden als Hotspotgemeinden bezeichnet.

Wie werden die Zonen definiert?

Orientierungspunkte sind die bisher bestehenden Schutzgebiete. Bei den Zonen befinde man sich zudem im Austausch mit den Kommunen, damit das Prozessteam jetzt schon weiß, wo Flächen sind, die bewirtschaftet sind und wo es öffentliche Flächen gibt. Man wolle keine Flächen einbeziehen, die später Problemfälle werden könnten, so das Prozessteam. Auch den Regionalplan berücksichtige man. „Mit einem Biosphärengebiet soll ja nichts verhindert werden, sondern es soll die nachhaltige Entwicklung gestärkt werden“, sagt Franz Bühler.

Was ist bisher gelaufen?

Es gab neun Regionalkonferenzen, in denen über das Thema Biosphäre informiert wurde. Auch Diskussionen mit den Akteuren aus den unterschiedlichen Bereichen haben schon stattgefunden. Dazu zählen etwa Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Politik und Wirtschaft. Aus diesen Regionalkonferenzen habe das Prozessteam Teilnehmer für Arbeitskreise gewinnen können, in denen man diskutiert habe.

Wie ist die Stimmung unter den Beteiligten?

„Die Ängste sind klar zum Tragen gekommen“, sagt Lisa Polak. Sogar Existenzängste gebe es. Gerade von Land- und Forstwirtschaft wird befürchtet, dass ein Biosphärengebiet beziehungsweise die Kern- und Pflegezonen mehr Auflagen und eine eingeschränkte Wirtschaftsweise bedeuten.

Bühler: „Der Begriff Pflegezone suggeriert, dass man in dieser noch pflegt, und das macht Angst. Doch auch in einer Pflegezone können Land- und Forstwirtschaft wie bisher weitergeführt werden, aber eben nicht intensiver.“ Es gebe in einem Biosphärengebiet jedoch auch Fördermittel, mit denen sich nachhaltigere Wirtschaftsweisen umsetzen lassen, so Bühler.

Welche Fördermittel stehen zur Verfügung?

„Die Fördermittel sollte man nicht unterschätzen“, sagt Lisa Polak. Damit meint sie die bereits bestehenden Möglichkeiten. Aus ihrer Erfahrung heraus gebe es im Laufe der Zeit immer mehr Fördertöpfe, die man anzapfen könne. Eine Geschäftsstelle für das Biosphärengebiet könnte dann die Akteure beim Suchen der richtigen Fördertöpfe unterstützen. Auch EU-Gelder könnten hierbei eine Rolle spielen.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Ein Ende des Prozesses ist nicht festgeschrieben, da es sich um einen ergebnisoffenen Prozess handelt. Denn die Region, sprich die Gemeinden, könnten sich prinzipiell auch gegen ein Biosphärengebiet aussprechen. Dann wäre der Prozess gescheitert. Dennoch sind für den Prozess zunächst fünf Jahre angelegt. Im Herbst 2024 soll die Karte mit den abgesteckten Gebieten fertiggestellt sein. 2026 könnten dann die Gemeinden in die Abstimmung gehen.

Welche Vorteile hat eine Unesco-Modellregion für die Region?

Neben einer nachhaltigen Entwicklung und Landschaftsschutz im großräumigen Sinn, kann ein Biosphärengebiet die Region auch überregional bekannter machen. Die Touristiker wünschen sich Informationszentren, wie etwa auf der Schwäbischen Alb. Mit der Unesco-Auszeichnung könne man für die Region werben, nicht nur im touristischen Sinne. Dies könne, so Bühler, auch bei Arbeitgebern, die nach Fachkräften suchen, ein Argument sein. Er nennt das Stichwort „Standortattraktivität“. Fördergelder könnten es beispielsweise auch ermöglichen, ökologische und nachhaltige Wirtschaftsprojekte umzusetzen.

Bühler nennt das Beispiel „Paludi-Kultur“. Dabei gehe es um die wirtschaftliche Nutzung von wiedervernässten Mooren. So könnten etwa Dämmstoffe, Spannplatten oder Biopolymere, die von der Industrie stark nachgefragt werden, aus Schilf hergestellt werden. Stichwort: zirkuläre Bioökonomie. Beispiele gebe es etwa im Donaumoos. Das sei, so Bühler, bei einigen auf Interesse gestoßen. Auch touristisch könnte das Gebiet neu erschlossen werden und in der Region verbindende Touren erstellt werden.

Über was sollen die Gemeinderäte dann abstimmen, wenn der Prozess zu Ende gediehen ist?

Am Ende des Prozesses steht nicht nur eine Karte mit den Zonen des Biosphärengebiets, sondern auch ein Konzept. Die verschiedenen Arbeitskreise zu den unterschiedlichen Themenfeldern werden ein Ergebnispapier erarbeitet haben, gleichzeitig wird es auch konkrete Projektideen für die Region geben.

Wer Fragen zum Biosphärengebiet oder zum Prozess allgemein hat, kann sich an das Prozessteam wenden. E-Mail: [email protected], Telefon: 0751/85-4194 oder 0751/85-4195.