15 Jahre alt ist die Kinderstiftung Ravensburg inzwischen, gebraucht wird sie mehr denn je. Denn auch für das reiche Oberschwaben gilt, dass jedes fünfte Kind armutsgefährdet ist. Die Verantwortlichen werden deshalb nicht müde, um Unterstützung für ihre Arbeit zu werben. Die ist so vielfältig wie die Not.

Alleinerziehend, Migrationshintergrund, arbeitslos ‐ hinter diesen Begriffen, die zuerst die Erwachsenen betreffen, verbergen sich häufig auch Kinderschicksale, wissen Petra Honikel, Geschäftsführerin der Kinderstiftung Ravensburg, und Teamleiterin Cilia Röder. Dabei ist fehlendes Geld für elementare materielle Bedürfnisse nur ein Teil des Problems. Ein ganz wesesentliches Anliegen der Kinderstiftung ist es deshalb auch, Kindern die Teilhabe an verschiedenen Angeboten zu ermöglichen, die sich ihre Eltern nicht leisten oder zuhause nicht bieten können, und damit ein Stück zur Bildungsgerechtigkeit beizutragen. „Während der Pandemie ist die Schere noch weiter auseinandergegangen“, sagt Petra Honikel.

Lesewelten ohne Einschränkung

Jetzt sind die Kinderstiftung und die Einrichtungen froh, dass beispielsweise die „Lesewelten“ wieder ohne Einschränkungen geöffnet sind. Ehrenamtliche lesen in Kindergärten und Schulen aus Büchern vor und schließen damit Lücken, die sich unter Umständen im Elternhaus auftun.

Über 2000 Kinder habe die Kinderstiftung Ravensburg im vergangenen Jahr insgesamt erreicht, sagt Cilia Röder. Dabei helfen auch weitere Projekte, die sich längst als Erfolgsgeschichten erwiesen haben und deshalb fortgesetzt werden sollen: „Fit for cycling“ und „Fit for swimming“ sorgen dafür, dass Kinder elementare Fähigkeiten wie das Schwimmen oder das Radfahren lernen ‐ auch das keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Eine Stärke der Kinderstiftung zahlt sich dabei aus, nämlich die Kooperation mit unterschiedlichen Partnern und ein gutes Netzwerk. Helfer werden trotzdem immer wieder gebraucht, beispielsweise gute Schwimmlehrer.

15 Tandems bei „Luchs“

Umso mehr gilt das für ein noch recht junges, aber umso anspruchsvolleres Projekt der Kinderstiftung: Bei „Luchs“ begleiten Ehrenamtliche Kinder über einen längeren Zeitraum individuell beim Lernen. 15 solcher Tandems gibt es derzeit schon, teils mit tollen Erfolgen, erzählt die Geschäftsführerin. Das liegt auch daran, dass die Helfer geschult und eng betreut und dadurch mit der anspruchsvollen Aufgabe nicht alleine gelassen werden. „Ein Treffen in der Woche mit dem Kind macht dann oft schon einen signifikanten Unterschied“, so Petra Honikel.

Dank der „Chancenschenker“ erhalten Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, ihre Talente zu entfalten: Beim Sport, in der Musik oder beim Reitunterricht, der sonst für die Eltern vielleicht unbezahlbar wäre.

Vielfältige Hilfe möglich

So vielfältig wie die Hilfe der Kinderstiftung, so vielfältig sind auch die Möglichkeiten, die Verantwortlichen zu unterstützen und damit punktgenau Kindern in der Region zu helfen ‐ durch ehrenamtliches Engagement in unterschiedlichen Feldern, durch Geldspenden, durch Zuspenden für den Fonds.

Weitere Infos unter www.kinderstiftung-ravensburg.de; Fragen auch an Teamleiterin [email protected]; Spendenkonto: Kreissparkasse Ravensburg IBAN DE 69 6505 0110 0101 0592 59; BIC: SOLADES1RVB