So klappt’s mit dem E-Rezept im Landkreis Ravensburg

Seit dem Jahreswechsel bekommen Patienten immer öfter ein elektronisches Rezept für ihre Medizin in der Arztpraxis ausgestellt. Denn mit dem 1. Januar wurde das elektronische Rezept (E-Rezept) für Ärzte verpflichtend eingeführt. Welche unterschiedlichen Rezeptformen es gibt und wie die im Landkreis Ravensburg angelaufen sind: ein Überblick.

QR-Codes gibt’s ausgedruckt

Drei Möglichkeiten für ein ärztliches Rezept gibt es im Moment. Wer will, kann weiterhin einen Papierausdruck seiner Verordnung bekommen. Das ist ein Papierausdruck mit verschiedenen Codes - im Wesentlichen ein QR-Code -, die wie ein Schlüssel funktionieren. Wenn die Codes in der Apotheke gescannt werden, kann die Apotheke auf das vom Arzt ausgestellte Rezept zugreifen und die Arzneimittel abgeben.

Auf der Gesundheitskarte wird nichts gespeichert

Seit dem Sommer 2023 kann das E-Rezept auch mit der elektronischen Gesundheitskarte in der Apotheke eingelöst werden. In dem Fall fungiert auch die Versichertenkarte als Schlüssel. Das E-Rezept ist aber nicht auf der Versichertenkarte gespeichert, wie viele glauben, erklärt der Landesapothekerverband Baden-Württemberg. Wenn die Versichertenkarte in der Apotheke ins Lesegerät eingesteckt wird, erhält das Apothekenteam über diesen Schlüssel Zugriff auf die ausgestellte Verordnung und kann wie gewohnt die verschriebenen Arzneimittel ausgeben.

Medikamente gibt’s auch per App

Ansonsten kann das E-Rezept über die E-Rezept-App der Gematik (Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte) empfangen werden. Hierzu müssen Patienten sich die App auf ein Smartphone herunterladen und sich mit ihrer Versichertenkarte und einer separaten PIN anmelden.

Das sagt der Chef der Kreisärzteschaft

„Das E-Rezept klappt ganz gut, aber es gibt einige Probleme“, sagt der Chef der Kreisärzteschaft im Landkreis, Wolfgang von Hänisch. Der Ravensburger Allgemeinmediziner berichtet: „Privatrezepte, Heilmittel wie Verbandsmaterial oder Hilfsmittel und Physiotherapierezepte werden weiterhin ausgedruckt.“ Wo es auch noch hakt: Für sogenannte Heilfürsorge-Versicherte - das sind zum Beispiel Polizisten - kann kein E-Rezept ausgestellt werden.

Wo es kompliziert wird

Komplizierter hat das elektronische Rezept die Medikamentenbeschaffung für Altenheime gemacht, so von Hänisch. „Die Versorgung von Heimbewohnern mit dem alten rosa Rezept war am einfachsten, weil jetzt je nach Praxissoftware viel mehr Klicks notwendig sind, um einen QR-Code-Ausdruck zu machen.“ Der Kreisärzte-Chef erklärt: „Ein reines E-Rezept kann kaum genutzt werden, weil sonst die Heime wegen jedem Rezept die Krankenkassenkarte in die Apotheke tragen dürfen.“

Wie läuft das bei Hausbesuchen?

Beim Ausstellen von Privatrezepten für nicht erstattbare Medikamente und E-Rezepte für erstattbare Rezepte ändert sich für den Patienten nichts und es erfolgen bei uns klassische Ausdrucke. Wolfgang von Hänisch hat die Erfahrung gemacht: „Viele Patienten möchten das alte rosa Rezept, da können sie direkt den Aufdruck kontrollieren.“ In den Hausbesuchen und im Fahrdienst des Notfalldienstes werden die Rezepte wie gewohnt handschriftlich ausgestellt.

Nur wenige Beschwerden hat er mit der Umsetzung auf Patienten beziehungsweise Apothekenseite gehört: „In unserer Praxis kam zweimal die Rückmeldung, dass eine Apotheke noch keine E-Rezepte verarbeiten könne.“ In den Fällen habe er dann ein Zweit-Rezept auf dem etablierten rosa Papier ausgestellt. Wolfgang von Hänisch stört an der Druckversion des digitalen Rezepts: „QR-Ausdrucke sind auf DinA4-Papier und die rosa Rezepte auf DinA6-Papier.“ Er bezweifelt die Ressourceneinsparung. Sein Fazit: „Letztlich ist das Ausstellen auf den ersten Blick komplizierter geworden. Aber vielleicht läuft sich das noch ein.“