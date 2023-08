So heizt Ravensburg

Ravensburg will bis 2040 die Wärmeversorgung von öffentlichen und privaten Gebäuden klimaneutral aufstellen. Um Eigentümern bei der Entscheidung zu helfen, wie sie künftig ihre eigenen vier Wände warm bekommen, erstellt die Stadt einen Wärmeplan. Bis Ende 2023 soll diese kommunale Planung fertig sein. Im ersten Schritt wurde erfasst, wie die Ravensburger bis jetzt heizen. Und dabei hat ein Energieträger die Nase vorn.

Es gibt kaum Heizungen, die älter sind als 40 Jahre

Gut 10.000 Heizungsanlagen gibt es in Ravensburg laut Bestandserfassung für den Wärmeplan. Rund zwei Drittel davon sind Gasheizungen (65,6 Prozent). Auf dem zweiten Platz landen Ölheizungen (12,7 Prozent), gefolgt von strombetriebenen Heizungen wie Nachtspeicheröfen oder Wärmepumpen (zusammen 7,4 Prozent). Nur ein kleiner Teil hängt an einem Wärmenetz (2,8 Prozent). Der Rest (rund 12 Prozent) entfällt auf verschiedene Arten von Holzverbrennung.

Auch das Alter der Heizungsanlagen wurde erfasst. Der Großteil wurde von 1984 an eingebaut. Nur 264 Heizungsanlagen in Ravensburg sind älter.

Privathaushalte blasen vergleichsweise viel CO₂ raus

Die Analyse zeigt auf, dass private Haushalte durch die Art wie sie heizen, einen überdurchschnittlichen Anteil an den klimaschädlichen CO₂-Emissionen haben, die durchs Heizen in Ravensburg entstehen. Außerdem wird gezeigt, dass der Energiebedarf in den Wohnhäusern stark sinken würde, wenn alle Gebäude in Ravensburg saniert wären.

Mit der nun vorgestellten Bestandsanalyse ist der erste Schritt der kommunalen Wärmeplanung erledigt.

Wärmeplanung ist keine freiwillige Aufgabe

Sie umfasst aber noch drei weitere Schritte: Mit der Potenzialanalyse werden mögliche erneuerbare Wärmequellen identifiziert, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Darauf basierend wird das optimale Zielszenario aufgestellt. Die Wärmewendestrategie zeigt auf, wie das Ziel erreicht werden kann und welche Maßnahmen Priorität haben, erklärt die städtische Pressestelle weiter.

Das Klimaschutz– und Klimawandelanpassungsgesetz Baden–Württemberg schreibt vor, dass große Kreisstädte wie Ravensburg und Weingarten bis Ende 2023 eine kommunale Wärmeplanung vorlegen müssen. Ravensburg hat die Technischen Werke Schussental beauftragt, diesen Plan zu schreiben, was ungefähr 150.000 Euro kosten soll.

Angaben zu künftigen Wärmenetzen sollen enthalten sein

Der Plan soll einerseits der Ravensburger Stadtverwaltungen zeigen, wie sie klimaneutrale Versorgung aller Gebäude ermöglichen und eine sogenannte Wärmewende herbeiführen kann. Andererseits sollen auch Privatleute und Unternehmer in dem Plan Hilfe finden, um zu entscheiden, welche Quelle sie nutzen können. Zum Beispiel sollen Angaben darüber enthalten sein, in welchem Teil des Stadtgebiets mit einem Wärmenetz zu rechnen ist.

Die Ergebnisse der Bestandsanalyse, Schritt eins der kommunalen Wärmeplanung, können auf der städtischen Internetseite abgerufen werden unter www.ravensburg.de/waermeplanung.