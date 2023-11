So geht es ab Januar im Ravensburger „Kräutle“ weiter

Wenn Ingrid Sehle Ende des Jahres ihr Naturkostgeschäft „Kräutle“ nach mehr als 40 Jahren schließt, bekommt Erhan Arslan die Schlüssel für den Laden. Er plant eine Renovierung und will weiterhin Lebensmittel als Nahversorger in der Altstadt anbieten. Aber das Sortiment und der Name des Geschäfts werden sich ändern.

Der Laden kostet laut Anzeige knapp 8000 Euro Kaltmiete

Erhan Arslan betreibt bereits den Laden „Arslan’s Lebensmittel“ in der Hegaustraße auf der Ravensburger Burachhöhe, hat ihn 2020 renoviert und erweitert. Schon länger sei er auf der Suche nach weiteren Expansionsmöglichkeiten gewesen, nun werde das in der Innenstadt gelingen. Für die Fläche des Kräutle, die in einer Immobilienanzeige für 7920 Euro monatliche Kaltmiete angeboten wurde, gab es mehrere Interessenten. Arslan ist zum Zug gekommen.

Die bisherige Inhaberin Ingrid Sehle hört zum Jahresende vor allem aus Altersgründen auf. Außerdem sei der Umsatz in den vergangenen Jahren gesunken, was unter anderem mit den zahlreichen Baustellen rund um ihren Standort zu tun gehabt habe.

Keine Zusammenarbeit mit bisher größtem Lieferanten erzielt

Arslans Konzept für den Laden am Gespinstmarkt sieht vor, weiterhin Lebensmittel anzubieten, aber nicht mehr ausschließlich Bio-Produkte. Der Hauptlieferant des „Kräutle“ sei aber abgesprungen, weil das Geschäft künftig nicht mehr ausschließlich als Biomarkt firmiere, so sagt es Arslan. Die Zusammenarbeit hätte er gerne im Interesse der Stammkundschaft weitergeführt. Er werde aber künftig einen Bio-Anteil im Sortiment haben. „Ich bekomme andere Bio-Produkte her, allerdings von anderen Marken“, erklärt er.

Ungeachtet dessen, ob es sich um Bio-Produkte handelt, setze er auf Regionalität. Er arbeite zum Beispiel mit einem Metzger, einer Käserei sowie Eier-, Obst- und Gemüselieferanten aus der Gegend zusammen.

Letztendlich werden wir reinwachsen und sehen, was die Kunden wollen. Erhan Arslan

Geschäft wird zu einem „Nah und Gut“-Markt

Hauptlieferant wird Edeka sein, wie Arslan erklärt. Deshalb werde der Markt auch den Namen führen, den kleine Märkte in der Edeka-Gruppe tragen: Das Geschäft heißt künftig „Nah und Gut Arslan“. Für den gebürtigen Ravensburger und seine Frau Juliane, mit der er sein Einzelhandelsunternehmen führt, wird der Januar ambitioniert beginnen: Binnen zehn Tagen wollen sie den Markt umbauen. Für 11. Januar sei die Neueröffnung geplant.

Arslan übernimmt die Mitarbeiterinnen von Ingrid Sehle. Er hat nach eigenen Angaben außerdem schon einen Filialleiter und weiteres Personal für den Markt gewinnen können.

Käsetheke, offenes Gebäck und Naturkosmetik fallen weg

Arslan will alle Regale erneuern. Die Kühltheken im hinteren Teil des Geschäfts bleiben erhalten. Die bisherige Käse- und Bäckereitheke werde entfernt. „Nach aktuellem Stand werden wir leider kein Bäckereiangebot haben“, so Arslan. Auch die Naturkosmetik-Abteilung könne er nicht fortführen, weil ihm auch dort der Lieferant abgesagt habe.

Er ist aber überzeugt, dass er mit seinem neuen Konzept mehr Kunden ansprechen kann als das „Kräutle“ bisher. Das Geschäft mit exakt demselben Angebot weiterzuführen, hätte für ihn keinen Gewinn abgeworfen, so das Ergebnis seiner Wirtschaftlichkeits-Berechnung. Er habe auch konventionell hergestellte Produkte ins Sortiment genommen, „um auch Bürgern gerecht zu werden, die etwas preisgünstiger einkaufen wollen“, so Arslan.

Arslan hat keine Angst vor größerem Konkurrenten

Dass in der Nähe mit Feneberg im Gänsbühlcenter ein Supermarkt besteht, der ebenfalls einen Mix aus regionalen, Bio- und konventionellen Produkten anbietet, betrachtet Arslan nicht als Problem. „Konkurrenz belebt das Geschäft“, sagt er selbstbewusst. „Wir haben eine außerordentlich gute Lage in der Stadtmitte, wo wir wahrgenommen werden“, ist er überzeugt.