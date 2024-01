Skikurse werden wegen hoher Kosten nicht mehr überall voll

Skikurse verlieren bei Familien mit Kindern an Beliebtheit. Das bestätigt der Leiter der Skischule Ravensburg. Auch Vereine im Ravensburger Umland berichten von Problemen durch gestiegene Kosten. Mangelnde Schneesicherheit raube die Freude am Wintersport. Hinzu kommt der Drang, individuell und unabhängig unterwegs zu sein - Busausfahrten sind offenbar für viele Familien nicht mehr attraktiv.

Wer sich’s leisten kann, macht Skiurlaub

Wenn der Ravensburger Skischulleiter Armin Graber die Anmeldezahlen für Skikurse anschaut, kann er einen deutlich rückläufigen Trend erkennen, wie er sagt. Das Angebot sei so groß wie vor der Corona-Pandemie. „Aber die Nachfrage ist deutlich geringer“, so Graber. Die Ravensburger Skischule betreiben der Schneelaufverein Ravensburg und die Sektion Ravensburg des Deutschen Alpenvereins gemeinsam.

Für die sinkende Nachfrage sind aus Grabers Sicht unter anderem gestiegene Preise verantwortlich. Einerseits gebe es in der wohlhabenden Region Ravensburg Familien, die weiterhin in den Skiurlaub gehen, weil das Geld keine Rolle spiele. Für andere Familien sei es „ein Haufen Geld“ - auch wenn die Vereinsangebote im Vergleich zu einem Skikurs im Skigebiet eine günstige Alternative ist.

Nur noch wenige wollen mit dem Bus mitfahren

Tatsächlich kostet ein Dreitageskurs maximal 45 Euro, wie Graber sagt. Dazu kommt die tägliche Busfahrt ins Skigebiet und eine Organisationsgebühr. Mittagessen kann man mitgebrachtes Vesper im Bus. „Das ist alles im Selbstkostenbereich, um die laufenden Kosten des Vereins abzudecken“, erklärt Graber. Der Skipass muss auch noch bezahlt werden und ist in den vergangenen Jahren immer teurer geworden.

Früher seien viele Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren mit dem Bus mitgefahren, um ins Skigebiet zu kommen. Doch auch das werde weniger. Dabei schlage der Trend zum Individualismus durch. Jeder wolle selber bestimmen, wann er an- und abfährt. Deshalb verliere die Busreise an Attraktivität. Die Blechlawine von Privatautos in die Skigebiet wachse hingegen an, beobachtet Graber.

Vereine müssen sich geändertem Interesse anpassen

Auch ökologische Überlegungen kämen hinzu. In den vergangenen zwei Jahren sei der Weihnachtsskikurs mangels Schnee gar nicht möglich gewesen.

„Da überlegen die Leute: Ist das wirklich der Sport, den ich machen will und kann, und ist es sinnvoll, wenn dafür viel Schnee produziert werden muss?“, so Graber.

Der Schneelaufverein habe daher inzwischen auch Wanderungen und Mountainbiketouren im Angebot - die Vereinsstruktur spiegle das veränderte Interesse der Gesellschaft wider. Die Ravensburger Skischule in großer Konkurrenz zu anderen Freizeitangeboten im städtischen Umfeld. Das sei bei manchem Verein auf dem Land noch anders, meint Graber.

Entscheidend ist Wintersportbegeisterung der Eltern

In Bodnegg sieht es bei den Skifreunden tatsächlich noch besser aus: Skischulleiter Markus Bernhart berichtet von gleichbleibenden Skikurs-Anmeldungen. Aufgrund der gestiegenen Preise habe man sich allerdings entschieden, dass die Familien selbst ins Skigebiet Schetteregg im Bregenzer Wald anreisen müssen. Durch die Wahl eines kleineren Skigebiets versuche man, die Kosten gering zu halten. Dennoch gebe es Familien, die sich aus Kostengründen gegen diesen Sport entscheiden. Aber: „Wo die Eltern wintersportbegeistert sind, lernen’s auch die Kinder noch.“

Auch ökologische Bedenken kann er nachvollziehen. Dennoch bricht er eine Lanze für den Wintersport. „Man sieht was von der Landschaft, die Kinder strahlen am Abend, denn das ist eine Sportart, wo man schnell gute Fortschritte an sich sieht.“

Vereine erhalten immerhin noch Vergünstigungen

Zuletzt hat unter anderem der bayerische Bund Naturschutz Schneekanonen, die immer häufiger zum Einsatz kommen müssen, aus ökologischer Hinsicht als nicht mehr zeitgemäß bezeichnet. Ravensburger Schulen machen sich vor diesem Hintergrund Gedanken darüber, ob und wie oft sie künftig noch Wintersportangebote machen.

Beim Skiverein Welfen Weingarten ist zwar der Skikurs für kleine Kinder, der in Isny stattfindet, nur zur Hälfte ausgebucht. Doch wenn es zur vereinseigenen Skihütte im Gebiet Golm im Montafon geht, dann kämen dort viele Wintersportbegeisterte mit. Skischulleiter Uwe Krezdorn berichtet von einem Skikurs im Januar mit über 100 Teilnehmern. „Das ist für unsere Verhältnisse gut“, sagt er. Und weil der Verein etwas verbilligte Liftkarten bekomme, sei es ja noch vergleichsweise günstig, mit einem Sportverein zum Skifahren zu gehen.

Ausgefallene Kurse sorgen für Frust

Auch Krezdorn sagt aber generell über den Wintersport: „Im Großen und Ganzen muss man feststellen: Die Kosten sind krass.“ Skifahren werde mehr und mehr wieder zu einem Sport für Wohlhabende. Denn auch die Ausrüstung werde immer teurer.

Schwierig sei auch, dass Skigebiete unter 1500 Meter in den vergangenen Jahren kaum Schnee hatten. Wenn viele Kurse ausfallen müssen, führe das zu Frustration bei den Familien, die angemeldet waren. Die Entwicklung tut ihm leid - für ihn sei es eine Art Befreiung in einer schönen Winterlandschaft auf den Ski zu stehen.