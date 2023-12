Natürlich will der Einzelhändler möglichst zahllose Kundenparkplätze direkt vor seinem Laden. Natürlich fordern Eltern von kleinen Kindern Schrittgeschwindigkeit für Autos in ihrer Wohnstraße. Und natürlich wollen viele Weststädter keinen Umweg zum Bahnhof fahren müssen, nur weil dort ein Grünstreifen entstehen soll, der sogenannte Schussenpark.

Was aber für den Einzelnen möglicherweise von Nachteil ist, kann in vielen Fällen eine Verbesserung für die gesamte Stadtgesellschaft sein. Weniger Parkplätze vor Geschäften? Könnten den Fußgängern dienen oder der Aufenthaltsqualität insgesamt. Doch keine Beruhigung in der eigenen Wohnstraße? Schade zwar, aber wieso sich nicht für weniger Verkehr im gesamten Quartier einsetzen? Wegfall von Zufahrten und Parkmöglichkeiten hinter dem Bahnhof? Für die Menschen aus den westlichen Wohngebieten Ravensburgs definitiv eine Verschlechterung, aber gewinnt die Stadt nicht dadurch zumindest eine Grünanlage?

Freilich kann man über den Schussenpark geteilter Meinung sein. Er ist klein - aber größere Flächen hat Ravensburg so gut wie nicht. Er wird aufgrund des benachbarten Industrie- und Verkehrslärms nicht die ruhigste Oase werden - aber wo gibt es diese innenstadtnah schon? Er wird unter Umständen Treffpunkt von Leuten, die nächtens lautstark feiern - aber auch damit kann eine Stadt wie Ravensburg, siehe Serpentinenweg, lernen umzugehen, falls es nötig sein sollte.

Der Schussenpark bietet die Chance für eine Naherholungs- und Freizeitfläche in einer eng bebauten Innenstadt, die kaum Alternativen an anderen Stellen hat. Er wird den Klimawandel nicht aufhalten, aber Luftaustausch und Hochwasserschutz verbessern und für Abkühlung der immer heißer werdenden Innenstadt sorgen. All das nutzt der Allgemeinheit mehr als asphaltierte Parkplätze.

Denn Ravensburg braucht diese kleinen grünen Flächen. Hinter dem Gänsbühl-Center hat man es verbockt; immerhin wird beim Raueneggparkhaus nicht ein Digitallabor in eine der wenigen Freiflächen gebaut. Unverständlich ist aber, warum eine Umwandlung der Kuppelnau-Parkplätze in eine Grünanlage niemals ernsthaft diskutiert wurde. Vermutlich weil es auch dagegen Bedenken geben würde. Dann wäre wieder schnell von „Partikularinteressen“ die Rede.