Siegesserie des SV Mochenwangen gestoppt

Der FC Leutkirch hat in der Fußball-Bezirksliga den SV Vogt von der Tabellenspitze verdrängt. Während der SV Vogt am zehnten Spieltag zu Hause gegen den TSV Tettnang nicht über ein 2:2-Unentschieden hinauskam, gewann der FC Leutkirch bei der SG Argental knapp mit 4:3. Dahin ist die Serie des SV Mochenwangen, der sechsmal in Folge als Sieger vom Platz ging.

Den Siegeszug des SV Mochenwangen beendete die TSG Ailingen. Hintenraus hatten die Gastgeber mehr Körner und machten in den Schlussminuten dank der Tore von Jannis Hanslik (90.) und Valentin Marte (90. +4) aus einem 2:3 noch einen 4:3-Sieg. „Wir haben uns auch durch den zweimaligen Rückstand nicht aus dem Konzept bringen lassen“, freute sich TSG-Coach Daniel Di Leo.

Neuer Tabellenführer ist der FC Leutkirch. Bei der SG Argental hatten die Allgäuer aber durchaus auch Glück. Der Aufsteiger versäumte es, in Hälfte eins Kapital aus seiner Überlegenheit zu schlagen. Leutkirch ging nur mit einer 2:1-Führung in die Pause, weil das Team von Trainer Bruno Müller beste Chancen versemmelte. Stürmer Daniele Zamarco traf in der 25. Minute den Pfosten. Nach Wiederbeginn zeigte der neue Spitzenreiter der Bezirksliga Bodensee seine Klasse und erzielte zwei weitere Treffer. Argental gelang durch einen verwandelten Elfmeter von Zamarco lediglich noch das 3:4. „Wir haben die besseren Einzelspieler. Das hat sich am Ende ausgezahlt. Argental ist eine gute Mannschaft, das haben sie in Hälfte eins bewiesen“, sagte Patrick Straub, Co-Trainer des FC Leutkirch, der den verhinderten Roman Hofgärtner vertrat. „Bei uns ist derzeit jeder Angriff des Gegners ein Treffer. Wir schenken dem Gegner die Tore. Das müssen wir schnellstens abstellen“, meinte SGA-Trainer Bruno Müller.

TSV Tettnang ärgert den SV Vogt

Dass die Leutkircher nun von ganz oben grüßen, hängt auch mit dem Ergebnis auf dem Sportplatz des SV Vogt zusammen. Zwar blieb der sehr gut gestartete Aufsteiger ohne Niederlage, doch für einen Sieg reichte es beim 2:2 gegen den TSV Tettnang auch nicht. Früh lagen die Vogter hinten: Tettnangs Marius Wiest brachte einen Freistoß hinten am langen Pfosten zum 1:0 im Tor unter (5.). Den Ausgleich von Manfred Kraus (27.) beantwortete Nils Maurer per Foulelfmeter mit der erneuten TSV-Führung (50.). Kraus rettete dem SV per Freistoßtor den Punkt (83.).

Mit einem 2:1-Auswärtssieg bei der SGM Unterzeil/Seibranz bleibt der VfL Brochenzell dem Spitzenduo auf den Fersen. Jona Boneberger brachte die SGM mit einem Strafstoß in Führung (24.). Nach der Pause drehte der VfL durch Tore von Nicolae Serbanescu (51.) und Alexander Pfister (54.) die Partie. „Die SGM hatte in Hälfte eins einen Sahnetag, musste mehr Tore machen“, gab VfL-Trainer Yasin Erdem zu, „aber wir haben in Hälfte zwei an uns geglaubt und am Ende nicht unverdient gewonnen.“

„Es war definitiv mehr für uns drin“, sagte Mico Susak, Trainer des SV Kressbronn, nach der 0:1-Heimniederlage gegen den SV Oberzell. Das Tor des Tages gelang Andreas Kalteis mit einem Schuss vom Strafraumeck (55.). Eine knappe halbe Stunde mussten die Gäste aus Oberzell in Unterzahl überstehen ‐ Pascal Bloching sah wegen Beleidigung die Rote Karte. Doch auch diesen Vorteil konnte Kressbronn nicht nutzen.

Zwei klare Heimsiege feierten die SG Baienfurt (4:0 gegen den TSV Ratzenried) und der SV Weingarten (3:0 gegen den SV Maierhöfen-Grünenbach). „Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, freute sich Weingartens Coach Nico Bruno. „Wir sind personell auf der letzten Rille“, klagte Maierhöfens Trainer Alex Odemer.

Der TSV Eschach schlug am Freitagabend den TSV Meckenbeuren mit 3:1. In der zweiten Spielhälfte war die Partie lange offen, mit dem ersten Patzer des TSV Meckenbeuren fünf Minuten vor dem regulären Ende. Bei einer Unordnung im eigenen Strafraum behielt Moritz Haga den Überblick und schoss den TSV Eschach entscheidend mit 2:1 in Führung (85.). Sebastian Sprenger besorgte den 3:1-Endstand (90.). Am kommenden Mittwoch treffen die beiden Mannschaften erneut aufeinander. An der Lenbachstraße in Meckenbeuren geht es aber 19 Uhr im Bezirkspokal Bodensee um den Einzug ins Achtelfinale.

Der 10. Spieltag in der Übersicht:

Bezirksliga Bodensee:

TSV Eschach ‐ TSV Meckenbeuren 3:1 (1:1). ‐ Tore: 1:0 Sebastian Sprenger (26.), 1:1 Fabian Kreuzer (28.), 2:1 Moritz Haga (85.), 3:1 Sebastian Sprenger (90.) ‐ Schiedsrichter: Marcel Tischler.

SG Baienfurt ‐ TSV Ratzenried 4:0 (1:0). ‐ Tore: 1:0 Fabian Weggerle (20., Foulelfmeter), 2:0, 3:0 Joshua Wucher (60., 67.), 4:0 Alexander Honold (74.) ‐ Schiedsrichter: Peter Lehleiter.

TSG Ailingen ‐ SV Mochenwangen 4:3 (2:1). ‐ Tore: 0:1 Andreas Spieß (23.), 1:1, 2:1 Dean Fiegle (37., 40.), 2:2 Andreas Spieß (52.), 2:3 Muhammed Furkan Ata (56.), 3:3 Jannis Hanslik (90.), 4:3 Valentin Marte (90. +4) ‐ Schiedsrichter: Jürgen Hinderhofer.

SV Kressbronn ‐ SV Oberzell 0:1 (0:1). ‐ Tor: 0:1 Andreas Kalteis (19.) ‐ Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Pascal Bloching (SVO, 55., Beleidigung) ‐ Schiedsrichter: Sadel Kamencic.

SGM Unterzeil/Seibranz ‐ VfL Brochenzell 1:2 (1:0). ‐ Tore: 1:0 Jona Boneberger (24., Foulelfmeter), 1:1 Nicolae Serbanescu (51.), 1:2 Alexander Pfister (54.) ‐ Schiedsrichter: Daniel Münch.

SG Argental ‐ FC Leutkirch 3:4 (1:2). ‐ Tore: 1:0 Matthias Joos (13.), 1:1 Musa Gaye (16.), 1:2, 1:3 Florian Krug (35., 72.), 2:3 Marius Späth (73.), 2:4 Mouhib EL-Yazid (85.), 3:4 Daniele Zamarco (90. +7, Foulelfmeter) ‐ Schiedsrichter: Tobias Lang.

SV Vogt ‐ TSV Tettnang 2:2 (1:1). ‐ Tore: 0:1 Marius Wiest (5.), 1:1 Manfred Kraus (27.), 1:2 Nils Maurer (50., Foulelfmeter), 2:2 Manfred Kraus (83.) ‐ Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Oliver Sprenger (TSV, 82.) ‐ Schiedsrichter: Maximilian Würzer.

SV Weingarten ‐ SV Maierhöfen-Grünenbach 3:0 (1:0). ‐ Tore: 1:0 Bryan Biber (11.), 2:0 Robin Siegel (74.), 3:0 David Kuhnt (89.) ‐ Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Moritz Lingg (SVM, 45., Notbremse) ‐ Schiedsrichter: Dennis Maier.