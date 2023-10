Noch ist nichts entschieden. Seit in der Corona-Pandemie die Mehrwertsteuer in der Gastronomie auf sieben Prozent gesenkt wurde, fordern Wirte und Gastro-Verbände dabei dauerhaft zu bleiben. Denn: Die Steuersenkung ist per Gesetz bis zum 1. Januar 2024 befristet. Ein Antrag der Unionsfraktion im Bundestag, darüber hinaus bei sieben Prozent zu bleiben, wurde von der Regierung kürzlich abgelehnt. Wie stehen die oberschwäbischen Abgeordneten zu dem Thema? Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich umgehört.

Unterschied zwischen Streetfood und Wirtshaus

„Wir waren es, die den entsprechenden Vorstoß in der letzten Wahlperiode während der Corona-Pandemie gemacht haben, um der von Schließungen besonders betroffenen Gastronomie zu helfen“, sagt der CDU-Abgeordnete Axel Müller. Die Gastronomie stehe, so Müller, nach wie vor unter besonders großem Druck, was die gestiegenen Kosten für Personal, Energie und Nahrungsmittel anbelangt. „Zahlreiche Betriebsaufgaben, die einen Verlust an jahrhundertealter Wirtshauskultur speziell in Oberschwaben und im Allgäu bedeuten, belegen das.“

Er sieht in den sieben Prozent einen Beitrag zur Steuergerechtigkeit. Denn: „Niemand versteht, warum man im Lokal für ein Schnitzel auf dem Teller 19 Prozent, für das Schnitzel im Wecken im Straßenverkauf jedoch sieben Prozent Mehrwertsteuer bezahlen soll.“ Experten gehen davon aus, dass eine dauerhafte Absenkung den Bund mehr als drei Milliarden Euro Steuereinnahmen kosten würde. Axel Müller sieht das anders:

Das Argument zieht nicht, da die Einnahmen schon seit drei Jahren nicht mehr erzielt werden. Somit bedeutet die Anhebung auf 19 Prozent in Wahrheit eine Steuererhöhung. Axel Müller

Das sagt Benjamin Strasser

Beim Wort „Steuererhöhungen“ bekommen liberale Abgeordnete traditionell einen höheren Puls. Was sagt als FDP-Mann Benjamin Strasser zu der Debatte? „Unseriös“ findet er den Unionsantrag, weil der nicht erkläre, wo das Geld herkommen soll. Und dennoch: „Zusammen mit der Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag setze ich mich für die dauerhafte Entfristung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes für Speisen in der Gastronomie ein.“ Die FDP wolle deshalb, so Strasser, „im Lichte der Novembersteuerschätzung“ gemeinsam mit unseren Koalitionspartnern den nötigen finanziellen Spielraum im Bundeshaushalt für eine dauerhafte Entfristung erarbeiten.

Widersprüchliches von der SPD-Abgeordneten

Koalitionspartner sind in dem Fall Grüne und SPD. Die Ravensburger SPD-Abgeordnete Heike Engelhardt äußert sich zu dem Thema recht ambivalent. In den sozialen Medien hat sie kürzlich gepostet: „Die Mehrwertsteuer auf Speisen sollte dauerhaft auf sieben Prozent gesenkt werden!“ Auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ heißt es aber nun: „Eine Absenkung über den 1. Januar 2024 hinaus scheint bei der Haushaltslage gegenwärtig aber leider nicht möglich.“ Engelhardt würde aber dafür eintreten, sofern sich in den Beratungen zum Haushalt die Möglichkeit ergibt, die resultierenden Steuermindereinnahmen sozialverträglich zu kompensieren. Die Gastro-Branche müsse man aber auch anderweitig unterstützen „wie mit Preisbremsen und einer besseren Fachkräftezuwanderung“, so die SPD-Abgeordnete.

Biberacher Grüne will dauerhafte Senkung

Eine klarere Haltung aus den Reihen der Ampel-Koalition gibt es von Anja Reinalter, Grünen-Abgeordnete aus dem Wahlkreis Biberach, zu dem auch Bad Wurzach, Kißlegg, Aitrach und Aichstetten gehören. „Erst die Pandemie und jetzt der anhaltende Fachkräftemangel im Service und in der Küche. Hinzu kommt die gegenwärtige hohe Inflation. So machen wir Restaurantbetreibern das Überleben schwer“, konstatiert Reinalter die Situation in der Gastronomie. Und schließt daraus: „Deshalb setze ich mich klar für eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie auf sieben Prozent ein. Denn wir müssen unsere gastronomischen Einrichtungen im Land stärken, um ein großflächiges Gasthofsterben zu verhindern.“

Eine teure Subvention?

Damit ist Reinalter auf einer Linie mit ihrem Biberacher CDU-Kollegen Josef Rief. Er sagt: „Die verminderte Mehrwertsteuer ist keine Subvention, sondern eine wichtige Entlastung für einen Wirtschaftszweig, der teilweise vor existenziellen Herausforderungen steht.“ Die Gastronomie habe lange nicht den Stand von vor der Pandemie erreicht, meint Rief. Hinzu komme: „Die Inflation und die Energiepreise machen der Gastronomie ebenso zu schaffen wie den Bürgern, die weniger Geld ausgeben können.“

Die Ravensburger Grünen-Abgeordnete Agnieszka Brugger und Martin Gerster (SPD) aus Biberach ließen die SZ-Anfrage zur Mehrwertsteuer in der Gastronomie unbeantwortet.