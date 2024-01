Jeder, der einem Zeitzeugen zuhöre, werde selbst zum Zeitzeugen. Das ist einer der Sätze, der unweigerlich dazu führt, sich seiner Selbst bewusst zu werden. Ausgesprochen hat ihn die heute 82-jährige Eva Umlauf, die das Konzentrationslager Auschwitz überlebt hat. Sie war am Dienstagabend geladene Zeitzeugin anlässlich des Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, der sich am 27. Januar zum 28. Mal jährte. Im ausgebuchten Schwörsaal in Ravensburg las sie aus ihrem Buch „Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen“ und stellte sich im Gespräch mit Moderator Hendrik Groth Fragen aus dem Publikum.

„Brauchen wir einen solchen Gedenktag überhaupt oder brauchen wir ihn noch?“, wandte Werner Wolf sich aus dem Vorstand der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Begegnung in Oberschwaben an die Zuhörerschaft. Um sich mit einem klaren Ja gegen jede Form von Antisemitismus und Rechtsextremismus, wie er aktuell wieder aufflammt, zu richten. Er appellierte daran, auf eine Kultur des Hinschauens zu bauen.

Im Arbeitslager Nováky geboren

Eva Umlauf, im Dezember 1942 als Eva Maria Hecht im Arbeitslager Nováky in der Slowakischen Republik geboren, gehört zu den jüngsten, noch lebenden Zeitzeugen des Holocausts. An Ulrich Gröner war es, diesen Abend musikalisch zu eröffnen. Mit Johann Sebastian Bachs Prélude, Allemande und Sarabande aus dessen d-Moll-Suite Nr. 2. Sein Violinspiel unterstrich in seiner tief bewegenden, ungeschminkten und zugleich versöhnlichen Melodie die Atmosphäre des Abends.

Wie die Slowakei zur Zeit der Geburt von Eva Umlauf ausgesehen habe, wollte Groth wissen. Der 1941 gegründete Staat sei bis 1944 nicht besetzt gewesen, aber die meisten Slowaken hätten auf der Seite von Hitler und dem Nazi-Regime gestanden. Einschließlich und im Besonderen der damalige Präsident Jozef Tiso. Damit verwies sie auf ein Foto, das sie als Einjährige mit ihrer Mutter zeigt. „Glückliches Kind, glückliche Mutter“, würde man spontan sagen wollen. Nur handelte es sich um geschönte Aufnahmen, um die wahren Zustände zu verbergen

Mit der zweiten Tochter Nora schwanger

Die spätere slowakisch-deutsche Kinderärztin und Psychotherapeutin jüdischer Abstammung zog eine klare Linie zwischen Nováky und Auschwitz-Birkenau. In Nováky arbeitete man für die deutsche Front und die Soldaten, und es ließ sich trotz widrigster Umstände überleben. Anders als in Auschwitz, wo schwangere Frauen gleich bei ihrer Ankunft ermordet worden seien. Warum ihre Mutter überlebte, die mit der zweiten Tochter Nora im vierten Monat schwanger war, kann sich Umlauf auch nicht erklären. Nur, dass man wohl noch nicht so viel davon sah.

Vom Glück, mehr noch vom Wunder war die Rede, als sie beschrieb, wie sie 1944 als Zweijährige nach Auschwitz gelangte. Am 3. November ging der letzte Transport in Richtung Polen, der aber verspätete sich, weil die Lokomotive ausfiel. Als sie Auschwitz erreichten, hatten die Nationalsozialisten die Gaskammer bereits gesprengt.

Im tiefen Inneren bleibt das Brandmal erhalten

Wie tief ein Mensch sinken könne, um derartige Gräueltaten anderen zuzufügen, damit richtete Groth den Fokus auf das Eintätowieren der Häftlingsnummern. Umlauf musste diesen brachialen Akt als Kind über sich ergehen lassen. Von einer vollkommenen Entmenschlichung und dem Zeichen, das die Betroffenen niemals ablegen können, sprach sie. Zwar gäbe es Möglichkeiten, sich die Ziffern narbenfrei wegoperieren zu lassen. Nur bliebe im tiefen Inneren das Brandmal immer erhalten. Sie sieht in ihrer Ziffernfolge eine bis heute lesbare Verbindung zwischen Mutter und Tochter. Gleichsam verbinde die Nummer sie mit ihren Schicksalsgenossen.

Nach Kriegsende lebte und studierte sie in Bratislava. 1967 kam sie nach München. Warum nach Deutschland in das Land der Täter? Sie folgte ihrem ersten Ehemann und damit der Liebe wegen. Ein weiterer Grund, die Sprache ihrer Mutter war deutsch. Und dann: „Deutschland soll nicht judenfrei bleiben!“, wofür sie viel Beifall erhielt. Ob sie zu lange geschwiegen habe, sei sie die Recherchen zum Buch doch erst 2014 nach einem überstandenen Herzinfarkt angegangen. Nein, man müsse tun, was man kann. Womit sie zuvorderst die Weitergabe der Erinnerungen an die Menschen meint, insbesondere an die junge Generation. Sie gelte es zum Nachdenken zu bringen, was und wen sie bei den nächsten Wahlen wählen wollen.