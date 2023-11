Mutter reagiert bei Angriff sofort - Leiche war in Hochbeet versteckt

Auf dem Weg in den Kindergarten ist in Bad Waldsee eine Mutter mit ihrem Kind von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden. Die Frau reagierte ohne zu zögern und trat dem Mann vor Schienbein.

Die Staatsanwaltschaft hat neue Details zum Tötungsdelikt in Ravensburg veröffentlicht. Eine 36-Jährige hatte ihren 39-jährigen Mann getötet und die Leiche anschließend in einem Hochbeet versteckt. Die Täterin schweigt in der U-Haft beharrlich.

50 Jahre ist es her, da hat die Stadt Ravensburg zum Kahlschlag in der Wilhelmstraße ausgeholt. Kapitale Kastanienbäume mussten dem neuen Verkehrskonzept weichen. Bürgerproteste haben damals noch radikalere Schritte verhindert.

Es war das Ende einer Ära und Tausende wollten dabei sein. Die Scherzachtaler Blasmusik hatte in Wetzisreute zum Abschiedskonzert geladen. Zahlreiche Tränen flossen - nicht nur musikalisch.