Ziemlich viele Ravensburger dürften den alten Menschheitstraum von der Erfindung einer funktionierenden Zeitmaschine demnächst noch ein bisschen intensiver träumen: Dieser Apparat böte nämlich auch die Möglichkeit, zu einem vergnüglichen Abend mit der Milka zurückzureisen. Die Premiere der diesjährigen Kampagne der Faschingsgesellschaft am Freitag im Konzerthaus geriet zu einer irrwitzigen Reise durch die Jahrtausende. Und schrieb so ganz nebenbei ein paar Kapitel der Geschichte neu.

Video: Stefanie Rebhan Video: Stefanie Rebhan

Wenn man nicht mal mehr zum FV oder zum Eishockey gehen darf, ohne einen handfesten Ehekrach zu riskieren und die nächste Sitzung der Paartherapie schon droht, dann hilft nur noch die Flucht in eine schöne Vergangenheit. Der Vorzeige-Ravensburger Rudi Sauter (wie immer eine feste Bank: Eberhard Haug) hat sich die dafür notwendige Maschine im Hobbykeller zusammengebastelt und will seinen Hochzeitstag vor 40 Jahren als vermeintlichen Fehler auf der Zeitachse korrigieren.

Doch die erzürnte Gattin Anneliese (Michaela Püllen zwischen Hausdrache und Herzensdame) reist dem Gatten wie einst Arnold Schwarzenegger als der Terminator hinterher. Damit stolpern unsere beiden Helden durch die großen Momente der Historie und die Bühne ist bereitet.

Der Höllenapparat für eine Reise in die Vergangenheit entsteht im Bastelkeller. Eberhard Haug als Rudi Sauter ist der geniale Erfinder. (Foto: Wynrich Zlomke )

Gallisches Dorf mit Schadbrunnen

Es brauchte am Freitag ein bisschen, bis die Zeitreise ihre volle humorige Höchstgeschwindigkeit aufnahm - vielleicht auch deshalb, weil die Steinzeit-Ravensburger und ihre Nachbarn aus dem armen Lauratal in der Sprachentwicklung noch Luft viel nach oben hatten und deshalb feine satirische Spitzen anfangs schwer zu setzen waren. Immerhin wissen wir jetzt, dass die oberschwäbische Kehrwoche schon existierte, als unsere Vorfahren noch Höhlen bewohnten und dass in Weingarten alles immer schon ein bisschen trauriger war.

Christoph Stehle als Römer unter widerspenstigen Galliern. (Foto: Wynrich Zlomke )

Überhaupt gelingt es der Milka aufs Allerschönste, mit dem Wiedererkennungswert zu spielen: So ziert das gallische Dorf in der Animation von Rainer Weishaupt schon der Schadbrunnen, die Fernwärme-Baustellen ziehen sich durch die Zeit der Römer und die Hauptstraße führt direkt zur Ratsstube und heißt folgerichtig auch Via Claudia-Augustus.

Munter drehen sich Windräder

Das gute gelaunte und phantasievoll kostümierte Premierenpublikum hatte auch immer dann seinen Spaß, wenn die beiden Ravensburger auf der Suche nach dem verlorenen Eheglück in dramatische Szenen der Weltgeschichte rumpeln, für heillose Verwirrung sorgen und den Lauf der Dinge mit ihrem Erscheinen verändern: So bringt Anneliese couragiert Cleopatra vom geplanten Selbstmord ab. Denn die hat es mit ihrem Gaius Julius auch nicht leicht.

Fester Bestandteil der Milka: akrobatische Tanzeinlagen. (Foto: Wynrich Zlomke )

Am Vorabend der Revolution ist es die gestrichene Rutenwurst, die die Ravensburger endgültig gegen Landvogt Daniel von Rappen auf die Barrikaden treibt. Und zu Zeiten der industriellen Revolution drehen sich munter die Windräder, wird um Gleichberechtigung und Gendern gestritten, ist ein Jens Plösser direkt neben seinem Freudenhaus als Schankwirt zu Gange. Der Milka-Motor kommt mit Dauer des Stücks immer besser in Fahrt.

Moritaten werden gefeiert

Gefeiert zwischen den einzelnen Szenen werden einmal mehr die Milka-Moritaten mit Ekkehard Zeim und Wolfgang Engelberger: Den Strohhut des Landrats auf dem Fahrrad, die Bauerndemos, Reichsbürger, die blinkende Berliner Ampel, die Südbahn, das Troko und zugleich auch noch die Parkplätze auf der Kuppelnau zielsicher in perfekt sitzende Spottverse und einen Dauer-Ohrwurm zu gießen ( „Im schönen Ravensburg, im Schussental“), das ist wahrlich große Kunst.

Die Mitwirkenden Regie: Marco Ricciardo Schauspieler: Eberhard Haug, Michaela Püllen, Valentin Strehle, Elias Redlich, Andreas Hein, Tobias Gerstung, Miri Kessel, Carlos Marschall, Anja Vogel, Egon Streicher, Miriam Fritz, Janine Ruoff, Brigitte Pfaff, Wolfgang Engelberger, Günther Bretzel, Jan Niklas Gessler, Daniela Engelberger, Ursula Burkhart, Christoph Stehle, Martina Blattner. Für Ursula Burkhart spielte bei der Premiere Ursula Mohring. Textbuch Autoren: Günther Bretzel, Wolfgang Engelberger, Tobias Gerstung, Marco Ricciardo, Miriam Kessel, Eberhard Haug, Milka-Moritaten: Ekkehard Zeim und Wolfgang Engelberger Fanfarenzug Rauenspurg: als Milka - Spielmannszug. Leitung: Fabio Santarossa „Coro piccolo“ des Liederkranz 1827 Ravensburg; Einstudierung und Leitung: Jürgen Jakob; Choreographie: Elke Hartmann (Tanz Center Geiger) Tanz-Center Geiger: CWAIN - Crew Without An Important Name, Hiphop- & Showtanz-Gruppe unter der Leitung von Raphael Nagel „Black Artistic Fire“: Turn-AG des Albert-Einstein-Gymnasiums. Konzeption und Leitung: Lenie-Marie Kuhn, Svea Plate, Niklas Volz und Eike Wallbaum. Koordination: Hans Beisswenger Trickfilm für Bühnenprojektion: Rainer Weishaupt Bühnenbild und Requisiten: Ulrike Beer und Brigitte Pfaff Kostüm Maske: Ramona Heigle, Anne Schwärzler, und Lea Krumm Hinter der Bühne: Charlotte Schulz (Inspizienz Bühne), Sarah Müller Trailer und Kurzfilme: Frank Müller Saaldekoration und Aktiven-Betreuung: Herta Herz-Brunner Fotos & Gestaltung des Programmhefts: Manuela Hund und Anne Schwärzler

Beachtlich auch die Leistung des gesamten Ensembles, denn sechs unterschiedliche Szenen erfordern es, dass die Schauspieler zum Teil in vier verschiedene Rollen schlüpfen müssen. Und am ersten Wochenende musste die erkrankte Ursel Burkhart kurzfristig auch noch durch Ursula Mohring ersetzt werden, die diese Herausforderung hervorragend meisterte.

Alles löst sich im Jahr 1984

Man trifft sich am Ende nach fast drei Stunden Spielzeit wieder im schönen Jahr 1984. Und Rudi und Anneliese, die beim Ritt durch die Jahrhunderte ihre Zuneigung neu entdeckt haben, kommen gerade noch rechtzeitig, um die eigene Hochzeit zu retten, die ihre jüngeren Ichs zwischen Friedensbewegung und saurem Regen absagen wollten.

Das Publikum freut sich mit ihnen, verspricht doch das Happyend ein Wiedersehen mit unseren Helden und der Milka in der nahen Zukunft, wenn schon die Reise zurück vermutlich für immer ein Traum bleiben wird.