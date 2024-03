Seniorin wird Opfer von Schockanruf

Eine 63-Jährige ist am Donnerstag Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden und hat hierbei einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag sowie Schmuck an Betrüger übergeben. Das teilt die Polizei mit. Eine bislang unbekannte weibliche Täterin nahm telefonisch Kontakt zur Geschädigten auf und gab sich als Polizistin aus. Sie berichtete von einem angeblichen Verkehrsunfall, bei welchem ein Familienmitglied jemanden schwer verletzt haben soll und nun zur Abwendung einer Untersuchungshaft eine Kaution gezahlt werden muss. Die Seniorin schenkte der Unbekannten Glauben und händigte mutmaßlich im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 15 Uhr einem männlichen Abholer bei der Liebfrauenkirche in Ravensburg Geld und Schmuck im Wert von rund 20.000 Euro aus. Erst gegen Abend erkannte die Frau den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum möglichen Abholer unter der Telefonnummer 07541/7010 entgegen. Dieser soll kleiner als 177 Zentimeter sein und hatte eine helle Hautfarbe und dunkle Haare. Er soll unrasiert sowie mit einer dunklen Hose und einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sein. Zudem trug der Mann einen Rucksack, der voll bepackt gewesen sein soll. Die Übergabe fand Angaben des Opfers zufolge in der Kirchstraße vor der Filiale einer Bausparkasse statt.