Senior beim Rückwärtsrollen eingeklemmt

Mit leichten Verletzungen ist ein 70 Jahre alter Mann nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 12.30 Uhr in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das teilt die Polizei mit. Der Senior saß zum Unfallzeitpunkt auf einer Bank am Parkplatz der St.-Konrad-Schule in der Straße Am Sonnenbüchel. Ein 74-jähriger BMW-Fahrer wollte auf dem Parkplatz sein Fahrzeug starten, als dieses aus noch ungeklärter Ursache außer Kontrolle geriet und rückwärtsfuhr. Dabei fuhr der Wagen über einen Bordstein und kollidierte mit der Bank, auf der der 70-Jährige saß. Der Senior erlitt Verletzungen im Bereich der Beine. Weitere Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden fiel gering aus. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an.