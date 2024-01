Selbstbewusst zum Derby nach Kaufbeuren

Mit frisch getanktem Selbstvertrauen vom 8:0-Erfolg (0:3, 0:2, 0:3) am Sonntag bei den Starbulls Rosenheim treten die Ravensburg Towerstars am Dienstag um 19.30 Uhr zu einem richtungsweisenden Spiel beim ESV Kaufbeuren an.

Nur noch zehn Spieltage sind zu absolvieren, und hier trifft der Tabellendritte (Ravensburg) auf den Tabellenvierten (Kaufbeuren). Drei Punkte trennen die beiden Teams in der Deutschen Eishockeyliga 2 (DEL2).

Towerstars-Trainer Gergely Majoross hatte sich am Sonntag in der Pressekonferenz bei SpradeTV nach dem Kantersieg begeistert von der Mentalität seiner Spieler gezeigt: „Die Jungs sind sehr motiviert in diese Partie gegangen. Wir waren konsequent und haben unsere Chancen genutzt. So konzentriert müssen wir künftig immer auftreten.“

Kaufbeuren hingegen hat beide Spiele am Wochenende jeweils nach Penaltyschießen verloren. Nach der 2:3-Niederlage (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) bei den Selber Wölfen am Freitag, ereilte den ESV am Sonntag noch einmal das gleiche Schicksal beim 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:1) zu Hause gegen Dresden.

Trainer Daniel Jun bemängelte vor allem die mangelhafte Chancenauswertung seiner Mannschaft. „Wären wir in einigen Situtionen konzentrierter gewesen, hätten wir im ersten Drittel sicher zwei oder drei Tore schießen können. Kleine Fehler in der Defensive haben dann zu den Gegentoren geführt. Vor dem Penaltyschießen haben wir irgendwie Angst - was das betrifft, müssen wir die Jungs aufbauen“, analysierte der 46-jährige Tscheche die Partie in der Pressekonferenz.

Jun kann für das nächste Spiel zumindest wieder auf Simon Schütz zurückgreifen, der seine Sperre abgesessen hat. Verletzungsbedingt werden bei den Jokern weiterhin Jacob Lagacé und Leon Sivic fehlen.

In dieser Saison trafen Ravensburg und Kaufbeuren bereits drei Mal aufeinander, und stets war es der ESV, der sich durchsetzen konnte. Ende September mussten die Towerstars eine 1:4-Heimniederlage (0:0, 0:3, 1:1) hinnehmen, bevor man dann Anfang November in Kaufbeuren mit 3:6 (1:2, 2:1, 0:3) unterlag. Knapper ging die Begegnung Ende Dezember in der heimischen CHG-Arena zu Ende. Eine unglückliche 0:1-Niederlage nach Overtime (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) beendete das Eishockey-Jahr 2023 für die Oberschwaben.

Verzichten müssen die Towerstars auch gegen Kaufbeuren auf Nick Latta. Der 30-jährige Top-Torjäger der Ravensburger (23 Saisontore) hatte im und nach dem Spiel gegen Crimmitschau gegegnüber den Schiedsrichtern die Nerven verloren und wurde für vier Spiele gsperrt.

In der energie schwaben arena dabei ist auch Fabian Dietz, der nach seiner Verletzungsauszeit erst Anfang Februar zurückerwartet wurde, jedoch schon in Rosenheim wieder im Kader stand und auch ein Tor erzielte. Verteidiger Oliver Granz hat seine Sperre aus dem Spiel gegen Crimmitschau inzwischen abgesessen und wird in Kaufbeuren ebenfalls auflaufen.

Auch das vierte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften wird wieder im kostenpflichtigen Livestream von SpradeTV übertragen.