Selbstbewusst nach Kaufbeuren

Die Ravensburg Towerstars sind am Freitag (19.30 Uhr/SpradeTV) in der Deutschen Eishockey-Liga 2 nach ihrem spannenden 2:1-Heimerfolg gegen Crimmitschau beim ESV Kaufbeuren zu Gast. Und dies vor großer Kulisse, denn bereits am Mittwoch gab der ESV bekannt, dass das Spiel mit 3100 Zuschauern ausverkauft sein wird. Es ist erst das zweite Mal in dieser Saison, dass die Energie Schwaben Arena komplett voll sein wird.

Lediglich drei Punkte trennen den Tabellensechsten Ravensburg und den Tabellenzweiten Kaufbeuren, was allein schon aussagt, wie eng es in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga im Moment zugeht.

Dies bestätigte auch Towerstars-Topscorer Charlie Serault nach dem Abschlusstraining am Donnerstag: „Im Ausblick auf die Play-offs zählt in dieser Liga wirklich jeder Punkt. Bei uns stimmt aber jetzt die Einstellung, deshalb waren wir in letzter Zeit auch auswärts relativ erfolgreich und konnten Punkte holen.“

Majoross will die Fehler vom Hinspiel vermeiden

Das Heimspiel gegen den ESV hatten die Towerstars am fünften Spieltag Ende September noch mit 1:4 verloren. Kein Grund zur Sorge für Trainer Gergely Majoross: „Das war eigentlich ein gutes Spiel von uns, wir haben lediglich ein paar schlimme Fehler gemacht, die sofort bestraft wurden. Wenn wir diese Fehler diesmal abstellen können, haben wir wirklich sehr gute Chancen.“

Gegen Kaufbeuren sieht er vor allem seine Defensive gefordert: „Wir wollen ihnen im Aufbau keine Zeit lassen, ihnen den Raum zur Entfaltung nehmen. Das Forechecking wird wichtig sein. Gegen Crimmitschau war unser Kampfgeist einfach hervorragend, den müssen wir unbedingt auch mit nach Kaufbeuren nehmen.“

Personell ist bei den Towerstars alles in Ordnung, die Ravensburger reisen in Bestbesetzung nach Bayern. Beim ESVK hingegen hofft man auf die Rückkehr von Joey Lewis und Dieter Orendorz, die beide vergangenes Wochenende verletzungsbedingt pausieren mussten. Sicher fehlen wird dagegen Stürmer Max Oswald, der im Spiel gegen Selb eine große Strafe ausgesprochen bekam und zusätzlich für ein Spiel gesperrt wurde.

Die Ravensburg Towerstars stellen sich im Training auf den Gegner ein

Beim letzten Training in der CHG-Arena ließ Majoross seine Mannschaft auch Über- und Unterzahlsituationen spielen. Charlie Sarault meinte dazu: „Unser Trainer hat viel Videoanalyse betrieben. Die Situationen, die wir trainieren, sind genau auf den Gegner und seine Taktik ausgerichtet.“ Ansonsten nimmt der 31-Jährige die Offensive in die Pflicht: „Kaufbeuren hat einen hervorragenden Goalie. Wir müssen ihm die Sicht nehmen, wenn wir von außen schießen. Vor dem Tor, in der ,dreckigen Zone’ werden wir viel arbeiten müssen. Generell müssen wir einfach eine Menge Druck aufbauen.“

Später betonte der Kanadier noch, wie wichtig es für die Towerstars sein wird, das physische Spiel, das man jetzt aufgebaut hat, auch für den Rest der Saison beizubehalten.

Zu den Topteams der Liga fehlt nicht viel für die Oberschwaben. „Wichtig ist vor allem, dass wir weiter Konstanz aufbauen, denn die Teams, die zu diesem Zeitpunkt der Saison bereits konstant spielen, werden sich oben festsetzen“, erklärte der 45-jährige ungarische Trainer.