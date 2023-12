Der Landkreis Ravensburg kommt beim Wohnungsbau nicht hinterher. Wie sehr es an Wohnraum mangelt, zeigt eine Analyse, die der Kreistag beauftragt hatte. Demnach fehlen rund 3000 Wohnungen im Kreis.

Auf dem Wohnungsmarkt zeichnet sich jetzt schon ab, dass durchschnittliche Einkommen nicht mehr fürs Wohnen reichen, „weder für Miete noch Kauf“, analysiert das Pestel-Institut. Diese Empfehlung machen die Autoren des Berichts dem Landkreis.

Wie kam es zu der Analyse?

Eine Arbeitsgruppe des Kreistages beschäftigt sich damit, wie der Landkreis etwas gegen die angespannte Lage am Wohnungsmarkt tun kann. Um konkrete Maßnahmen zu finden, wollte die Gruppe wissen, welcher Bedarf an Wohnraum jetzt und künftig besteht. Der Landkreis beauftragte für 6000 Euro das Pestel-Institut mit Sitz in Hannover damit, Antworten zu finden.

Was hat das Pestel-Institut gemacht?

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts haben sich angeschaut, wie sich die Bevölkerung, der Arbeitsmarkt und der Wohnungsmarkt im Kreis Ravensburg über die vergangenen Jahrzehnte verändert haben und welche Szenarien in Zukunft möglich sind. Daraus haben sie Empfehlungen an den Landkreis abgeleitet.

Wer ist vom angespannten Wohnungsmarkt besonders betroffen?

Das Institut geht davon aus, dass für mindestens 16.000 Haushalte wegen ihres niedrigen Einkommens eine Sozialwohnung angemessen wäre (das entspricht einem Anteil von zwölf Prozent). Sie könnten die steigenden Mieten kaum bewältigen. Inzwischen hätten es aber auch „Durchschnittsverdiener“ auf dem Wohnungsmarkt schwer. Das Institut schreibt in seinem Bericht: „Betroffen sind vielfach Familien, insbesondere wachsende Familien, wenn sie mehr Wohnraum brauchen, und - besonders - Alleinerziehende, weil sie nur über ein Einkommen verfügen.“

Künftig wird es Menschen, die in die Region ziehen wollen, immer schwerer fallen, eine Wohnung zu finden, prognostiziert das Institut. Der Fachkräftemangel zwinge Unternehmen, Arbeitnehmer in die Region zu locken. Wenn die geburtenstarken Jahrgänge der 1960er-Jahre in Rente gehen, werde der Bedarf weiter wachsen. Den Wettbewerb um Fachkräfte gewinnt laut Institut die Region, die attraktive Wohnangebote macht.

Wird Wohnen bald mal wieder günstiger?

Nein, das Institut geht sogar vom Gegenteil aus, da die Anforderungen an Gebäude hinsichtlich Energieeffizienz und Barrierefreiheit stiegen. „Auch die Entwicklung der Baulandpreise - vor allem in den Zentren - spricht eher für weitere Preissteigerungen des Wohnens“, schreibt das Institut.

Langfristig günstige Mieten gebe es, wenn Genossenschaften oder kirchliche Unternehmen, also soziale Vermieter, Wohnungen bauen. Solche Projekte gebe es im Kreis bislang zu selten. Zum Zeitpunkt des Zensus 2011 machten sie laut Institut von allen bestehenden Mietwohnungen einen Anteil von sieben Prozent aus. Ohne die Förderung von Landkreis und Kommunen werde das aber nicht gelingen.

Was für Wohnungen sollen gebaut werden?

Weil Miet- und Kaufpreise steigen, sei die Nachfrage nach kleinen Wohnungen besonders gestiegen. Deshalb empfiehlt das Institut dem Landkreis, das zu fördern. Hinzu komme, dass der Bedarf an kleinen, barrierefreien Wohnungen aufgrund der Altersstruktur in der Region wachsen werde. Könnte das Wohnungsangebot im Kreis diesen Bedarf tatsächlich decken, würden wiederum Einfamilienhäuser frei werden.

In der Vergangenheit haben Kommunen durch Neubaugebiete zusätzlichen Wohnraum geschaffen. Diese Zeiten seien vorbei. „Künftig wird das Bauen im Bestand erheblich an Bedeutung gewinnen“, schreibt das Institut und gibt folgende Beispiele: Nicht mehr benötigte Bürogebäude könnten in Wohnraum umgebaut sowie aufstockungsfähige Wohn- und Nichtwohngebäude erweitert werden.

Wie reagiert der Landkreis auf die Empfehlungen?

Das Landkreis möchte nun Maßnahmen finden, mit denen mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird. Dabei soll vor allem bereits vorhandener Wohnraum effizienter genutzt werden, wie das Landratsamt mitteilt. Als Beispiele nennt die Landkreisverwaltung gezielte Beratungsleistungen, gerade für ältere Menschen, oder die Fortschreibung von bereits in die Jahre gekommenen Bebauungsplänen. Ein Katalog an Maßnahmen soll in der ersten Jahreshälfte 2024 dem Kreistag vorgestellt werden.