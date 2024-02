Bei der Fasnet scheiden sich die Geister: Die einen lieben sie und können es nicht erwarten, bis es so weit ist, sie nehmen sich sogar Urlaub, um bei Umzügen und Bällen dabei zu sein. Die anderen nehmen sich frei, um weit wegzufahren und freuen sich auf einen möglichst baldigen Aschermittwoch.

Da zurzeit vieles im Zeichen der Fasnet steht, hat Schwäbische.de Alternativen zum närrischen Treiben im Ravensburger und Weingartener Umland herausgesucht. Der Wetterbericht für dieses Wochenende sagt sogar angenehme 9 Grad vorher.

1. Wandern und Einkehren am Lindele:

Manche bezeichnen das Lindele als den Kraftort in der Region und pilgern regelrecht zu dem alten massiven Baum am Rande des Stadtgebiets von Weingarten. Besonders beliebt ist die Zundelbacher Linde, wie der Baum eigentlich heißt, mit Ausblick über das Schussental an den Abenden zu den Sonnenuntergängen oder am Wochenende, weil sich der Besuch gut mit einer Wanderung am Stillen Bach oder am Rößlerweiher verbinden lässt. Wer nicht weiß, wo das Lindele liegt, kann den Rößlerweiher ansteuern. Zwischen dem Rößlerweiher und dem Zundelbacher Hof befindet sich die Linde.

Besonders zum Sonnenuntergang ist die Zundelbacher Linde ein beliebter Ort. (Foto: Gerold C. Rid/Archiv )

Tipp: Der Skiverein Welfen aus Weingarten bewirtet die Hütte am Lindele im Winter an Samstagen von 14 bis 23 Uhr und an Sonntagen von 10 bis 18 Uhr. Einkehren kann man auch in Spinnenhirn, das vom Turnerverein Weingarten betrieben wird. Samstags hat es von 14 bis 24 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Übrigens: Die Linde wurde nach Informationen der Gemeinde Schlier nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 von Bewohnern der Gemeinde Schlier gepflanzt. Der Baum ist also mindestens 153 Jahre alt.

2. Reise in die Steinzeit

Wer Heimatgeschichte und Natur mag, ist auf der Blitzenreuter Seenplatte gut aufgehoben. Hier bieten sich dem Fasnetsmuffel mehrere Wandermöglichkeiten an. Zu empfehlen ist der neue Themenweg zum Thema Steinzeit und Pfahlbauten am Schreckensee.

Auf der Halbinsel im Schreckensee lebten bereits vor mehreren tausend Jahren Menschen in Pfahlbauten. (Foto: Otto Braasch/Archiv )

Denn dort standen einst Pfahlbauten, wie man sie aus dem Museum aus Unteruhldingen am Bodensee kennt. Der Themenweg startet am Parkplatz Häcklerweiher, wo man Informationen zur Route findet. Entlang des Weges finden Wanderer Informationstafeln zum Leben in der Steinzeit. Am Schreckensee kann man noch gut die Halbinsel erkennen, auf der vor 6000 Jahren unsere Vorfahren lebten.

3. Bahnen ziehen im Hallenbad

Wer sich sportlich im Wasser betätigen will, findet dazu eine hervorragende Möglichkeit im Baienfurter Hallenbad, das eine Genossenschaft betreibt. Erst während der Corona-Pandemie wurde das Bad renoviert. Unter der Woche bietet das Bad teilweise noch Öffnungszeiten bis 21 Uhr an, was es zum Beispiel im Ravensburger Hallenbad schon lange nicht mehr gibt. Auch die Wassertemperatur ist mit 29 Grad ein Grad höher als in Ravensburg.

Das Hallenbad in Baienfurt wird von einer Genossenschaft betrieben. (Foto: Kiesel, Karin/Archiv )

Neben Spielmöglichkeiten gibt es in dem Bad auch Massagedüsen. Achtung: Während der Ferien weichen die Öffnungszeiten ab. Am Gumpigen Donnerstag, am Rosenmontag und zum Narrensprung in Baienfurt am 10. Februar hat das Bad allerdings geschlossen. Informationen zu den Öffnungszeiten gibt es im Internet unter www.hallenbad-baienfurt.de.

4. Wanderung im Altdorfer Wald

Der mit 82 Quadratmetern größte Wald Oberschwabens ist immer einen Ausflug wert. Eine Initiative hat anlässlich der Diskussionen um Kiesabbau eine Wanderkarte mit vielen verschiedenen Wegen durch die unterschiedlichen Waldstücke erarbeitet.

Der Altdorfer Wald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet in Oberschwaben. (Foto: Ben Clauberg/Archiv )

Darunter finden sich Wanderungen zu den versteckten Weihern im Wald, die einst die Mönche aus Weingarten angelegt haben, Weißenbronnen mit seinen Quellen bei Wolfegg oder auch entlang der Schussen bei Mochenwangen. Die Wanderkarte kostet fünf Euro. Eine Wanderung lässt sich natürlich gut bei einem der vielen Landgasthäuser in den Dörfern abschließen.

5. Oberschwäbische Kloster- und Kirchentour

Warum nicht einfach mal die kulturellen Schätze vor der Haustür besichtigen? Außer der Basilika in Weingarten finden sich auch im Umland zahlreiche sehenswerte Gotteshäuser. Da wäre zum Beispiel die barocke Wallfahrtskirche St. Philippus und Jakobus in Bergatreute. Spannend sind hier das Bildnis und die Geschichte von „Maria vom Blut“. Wer es lieber klösterlich mag, kann dem Kloster Kellenried bei Berg einen Besuch abstatten. Der Klosterladen hat auch samstags von 9.30 bis 11.45 Uhr und sonntags von 14.15 bis 16.45 Uhr geöffnet.

Der Kosterladen im Kloster Kellenried bei Berg ist auch am Wochenende geöffnet. (Foto: Elke Obser/Archiv )

Die blaue Kirche in Baienfurt (Mariä Himmelfahrt) ist ein Muss für alle, die sich für sakrale (Bau-) Kunst interessieren. Sie ist im expressionistischen Stil gebaut und beherbergt ein streitbares Fresko von Künstler Alois Schenk. Über ihn schrieb Pfarrer Bernhard Staudacher: „Schenk übernimmt antijüdische Schablonen unbedacht.“

Sehenswert sind auch die barocke Bodnegger Kirche St. Ulrich, von wo aus man auch einen wunderbaren Blick ins Voralpenland hat, und die Barockkirche St. Katharina direkt neben dem Schloss Wolfegg.

6. Kultur in der Region

Das Bauernhausmuseum in Wolfegg und die Waldburg haben noch nicht Saison und sind deshalb geschlossen. Wer aber dennoch einen Abstecher in ein Museum machen möchte, dem sei das Automuseum in Wolfegg empfohlen, wo es allerlei zu Autos, Technik und Mode zu den jeweiligen Zeitepochen zu erfahren gibt.

Es empfiehlt sich auch ein Blick auf die Veranstaltungskalender der örtlichen Kleinkunstvereine oder auch auf das Programm des Hoftheaters in Baienfurt. Und wer in der Stadt bleiben will, kann auch mal beim Kulturzentrum Linse vorbeischauen.