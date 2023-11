Sechs Autofahrer ohne Gurt unterwegs

Bei einer Verkehrsüberwachung haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Montagvormittag mehr als ein Dutzend Verkehrsteilnehmer gestoppt, weil sie ohne Gurt oder mit dem Mobiltelefon am Steuer unterwegs waren. Sechs Autofahrer müssen laut Polizeibericht ein Verwarngeld wegen des nicht benutzen Sicherheitsgurts bezahlen. Ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg kommen auf elf Autofahrer zu, die ihr Smartphone während der Fahrt nutzten. Ablenkung am Steuer stellt eine immer größer werdende Unfallgefahr dar. Die Polizei erinnert daher abermals daran, das Mobiltelefon während der Fahrt wegzulegen und die Augen auf die Straße zu richten.