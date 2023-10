Das Foto zeigt einen der seltenen unbeschwerten Momente der Familie Scherer, aufgenommen im Urlaub. Die Eltern Meike und Manuel Scherer sowie ihre drei Kinder Leonie-Sophie, Kate und Linus lächeln in die Kamera. Doch schon damals war Mutter Meike schwer krank. Heute, ein gutes Jahr und zahlreiche OPs später, kann sie kaum mehr selbstständig essen, sitzt im Rollstuhl und weiß nicht, wie viel Zeit ihr noch bleibt.

Leidensweg beginnt im Jahr 2016

Vor der Geburt ihres dritten Kindes war Meike Scherer kerngesund. Als Altenpflegerin betreute sie in der Sozialstation Ravensburg vor allem Alzheimer- und Demenz-Patienten. Ihr Leidensweg begann 2016 mit Linus’ Geburt. Das Baby wurde per Not-Kaiserschnitt geholt, weil es sich von der Gebärmutter unter den Darm geschoben hatte. Nach der OP erlitt Meike Scherer einen Darmverschluss, erbrach tagelang Kot. Danach begannen ihre Probleme, doch zunächst konnte sie noch halbwegs normal auf die Toilette gehen.

Kurz darauf trennte sie sich vom Vater der Kinder und zog nach Oberhofen. Über einen gemeinsamen Bekannten lernte sie Manuel kennen, einen Wirtschaftsingenieur. „Eigentlich hatte ich von Männern genug“, sagt die 35-Jährige. Trotzdem gab sie der Liebe eine Chance. Seither sind die beiden ein Paar. Im März dieses Jahres gaben sie sich das Ja-Wort. Hinter ihnen lag zu dieser Zeit bereits ein langer Leidensweg.

Niederschmetternde Diagnose: Gebärmutterhalskrebs

Wenige Monate nach ihrem Kennenlernen erhielt Meike Scherer im September 2021 beim Frauenarzt die Diagnose Gebärmutterhalskrebs. Damit nahm das Unglück seinen Lauf. Es stellten sich weitere, schwere Erkrankungen ein. Mittlerweile musste sie 14 Mal operiert werden, unter anderem wurden Teile der Eierstöcke sowie der komplette Dickdarm entfernt und ein künstlicher Ausgang gelegt. Im Dezember steht die nächste OP an. Meike Scherer ist überwiegend auf eine parentale Ernährung über die Venen angewiesen. Der Vorgang dauert 14 Stunden am Tag.

Mittlerweile ist Meike Scherer Schmerzpatientin und wird mit Morphiumpflastern behandelt. Aufgrund einer neurologischen Erkrankung erfolgten viele Stürze, inzwischen ist sie überwiegend auf einen Rollstuhl angewiesen. Schlafen kann sie nur halb sitzend in einem speziellen Pflegebett ‐ jedoch maximal zwei Stunden pro Nacht, erzählt sie, denn Schmerzen, Übelkeit, Unruhe in den Beinen und Albträume hielten sie wach. Obwohl die Ärzte zwei Gen-Defekte nachweisen konnten und sie von Spezialisten in Hamburg als Multi-Organ-Patientin eingestuft wurde, ist eine exakte Diagnose selbst für medizinische Experten schwer.

Die Kinder wissen, dass Mama bald sterben könnte

Über den Tod spricht Meike Scherer offen. Auch vor den Kindern gibt es keine Geheimnisse. Die älteste Tochter, Leonie-Sophie (11), die die Realschule in Ravensburg besucht, wird vom Kinderhospiz betreut, um ihr das Thema Tod zu vermitteln. Auch die zwei jüngeren Geschwister ‐ die neunjährige Kate, die aufgrund einer geistigen wie körperlichen Einschränkung die Schule am Körperbehindertenzentrum Oberschwaben besucht, sowie der siebenjährige Linus, der in die Grundschule Obereschach geht ‐ sollen in absehbarer Zeit dieses Angebot erhalten.

Meike Scherer im August 2023 nach drei schweren Operationen im Klinikum Friedrichshafen. (Foto: Scherer )

Außerdem wird die Familie seit Mai 2023 durch das Jugendamt Ravensburg betreut. Sechs Stunden die Woche ist der Diplom-Sozialarbeiter im Ruhestand, Ullrich Brauch aus Ravensburg (65), für die Familie da. „Inzwischen ist er wie ein Opa für die Kinder“, sagt Manuel Scherer.

Brauch war es auch, der die Idee zu einem Spendenaufruf hatte. Denn die finanziellen Ressourcen der Familie sind begrenzt. Manuel Scherer ist nicht berufstätig. Er managt den Haushalt, organisiert die zahlreichen Arzttermine und kümmert sich um die Kinder. Der Lebensunterhalt wird durch eine kleine Rente der Mutter, Kindergeld und Unterhalt, sowie Leistungen der Pflegekasse für die Mutter und die Tochter bestritten.

Ein gemeinsamer Urlaub am Meer ist der große Wunsch

Die Kinder wünschen sich einen Urlaub am Meer. Außerdem stehen kieferorthopädische Behandlungen für alle drei Kinder an. Auch für Fahrräder oder die Förderung durch Musikunterricht fehle das Geld. Zudem sucht die Familie eine barrierefreie Wohnung im Raum Ravensburg/Weingarten. „Ich verbürge mich dafür, dass das Ehepaar mit eingehenden Spenden achtsam und sorgfältig umgehen wird“, sagt Brauch.

Kein Arzt konnte Meike Scherer bisher sagen, wie lange sie noch zu leben hat. Sie selbst hat sich vorgenommen, zu kämpfen ‐ mindestens so lange, bis auch ihr jüngstes Kind volljährig ist.

Wer für die Familie spenden möchte, kann dies auf folgendes Konto beim Kreditinstitut Barclays tun: IBAN: DE30 2013 0600 2014 6919 53, BIC: BARCDEHA.